قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي
دخلت الموتو جي بي ودولة قطر في شراكة لتوقير لقاحات ضدّ فيروس كورونا لكامل بادوك البطولة المتواجد في الدوحة على إثر عمليّة التلاقيح الناجحة في البلاد.
يتواجد كامل بادوك الموتو جي بي في وضع إقفال في قطر حتّى بداية أبريل عند نهاية جائزة الدوحة الكبرى، حيث تُقام التجارب التحضيريّة في هذه الأيّام.
وسينطلق الموسم في 28 مارس الجاري عبر جائزة قطر الكبرى، على أن تليها جولة ثانية بعد أسبوع نتيجة تأجيل سباق أمريكا والأرجنتين بسبب وباء كورونا.
وتسارعت وتيرة برامج التلاقيح حول العالم في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت عمليّة التلقيح في قطر نقطة يُمكنها فيها توفير تلاقيح لبادوك الموتو جي بي. يأتي ذلك على إثر وضعٍ مشابهٍ للفورمولا واحد في البحرين التي سيبقى فيها البادوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتجارب والسباق.
وعرضت البحرين على الفورمولا واحد تلقيح طاقمها، لكنّ البطولة اختارت عدم استغلال هذه الفرصة.
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قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي
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