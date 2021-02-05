قرار روسي بشأن موسم 2022 في "الموتو جي بي" سيأتي بعد 6 أو 7 سباقات من هذا الموسم

انضمّ روسي إلى صفوف فريق "بيتروناس اس آر تي" لموسم 2021 بعد توقيعه صفقة لتمديد مسيرته في "الموتو جي بي" العام الماضي إثر 15 موسمًا (بخلاف موسمين مع دوكاتي في 2011 و2012) أمضاها مع الفريق المصنعي لياماها بين 2004 و2020.

وسيظلّ الإيطالي درّاجًا بدعم مصنعي، لكنّ لديه عقد بعام واحد فقط مع "اس آر تي"، حيث أوضح لين جارفيس مدير فريق ياماها بأن ذلك الأمر مجرد "نقطة تقنية" بسبب أنّ كلا من الصانع الياباني و"اس آر تي" لم يوقّعا بعد صفقة جديدة مع "الموتو جي بي" لموسم 2022 وما يليه.

وعلى غرار الخط الزمني الأصلي الذي منحه لنفسه قبل أن يتعطّل موسم 2020 بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فإنّ روسي - وفقًا لسالوتشي - سيستغل السباقات الستة أو السبعة الأولى من موسم 2021 كي يقيّم أداءه قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله في البطولة.

وضمن حديثه مع سكاي سبورتس في إيطاليا، قال سالوتشي: "سيعتمد الأمر كثيرًا على أدائه في السباقات، بعد ستّ أو سبع جولات سنرى إذا ما كان مستمتعًا بالوضع ومدى التنافسية التي سيحظى بها. وعند هذه النقطة، سنتّخذ قرارنا".

جديرٌ بالذكر أنّ هذا الموسم سيسجّل المرة الأولى التي تشارك فيها درّاجة مدعومة من فريق الأسطورة الإيطالية "في آر46" في الفئة العليا، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الشركة وفريق "إسبونسوراما ريسينغ" (المعروف سابقًا بأفينيتا) للتسابق بألوان فريق "في آر46".

وقد رأى الكثيرون هذه الخطوة تمهيدًا لصعود فريق "في آر46" إلى "الموتو جي بي" بشكل كامل بدءًا من 2022، في ظل أنه من المعتقد ألّا تواصل "إسبونسوراما ريسينغ" في البطولة لما بعد 2021.

وصرّح سالوتشي بأنهم تتم مناقشة هذا الأمر، واعترف بأنّ "قلب الفريق مع ياماها" فيما يتعلّق بالدراجة التي يرغب باعتمادها".

فقال: "تطور فريقنا أسرع من المتوقع، وقد حان الوقت للتفكير في الصعود إلى الموتو جي بي. الطريق طويلة، وتلك خطوة مهمة من الناحية الاقتصادية، حيث أن أمامنا أشهر حاسمة".

واختتم: "لا نعلم أيّة دراجة سنستخدمها في الموتو جي بي، لكننا نعلم جميعًا بأنّ قلبنا مع ياماها".