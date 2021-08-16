فينياليس ينضمّ رسميًا إلى أبريليا لموسم 2022 في الموتو جي بي

سيتّجه الإسباني لمجاورة مواطنه أليكس إسبارغارو العام المقبل بعد توقيعه على عقدٍ بعامٍ واحد مع خيار التجديد.

يأتي ذلك بعد الجدل الأخير الذي أحاط بفينياليس مع فريقه الحالي ياماها، فبعد معاناته من تراجع كبير في الأداء، بدأت العلاقة بينهما بالانهيار لتصل حدّ إعلان إنهاء عقد الإسباني مع نهاية هذا الموسم أي قبل عام من انتهاء عقده الحالي.

وتعكّرت الأمور أكثر خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أعلنت ياماها تعليق مشاركته في سباق النمسا بعد أن تبيّن أنّه تعمّد محاولة تفجير محرّكه في سباق ستيريا قبل ذلك بأسبوع على حلبة ريد بُل رينغ.

وبعد صمته ليومين، اعتذر فينياليس عن أفعاله يوم السبت، لكنّ مشاركته في ما تبقى من الموسم مع ياماها لا تزال غير واضحة.

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لكنّ كلّ ذلك الجدل لم يمنع أبريليا من التعاقد معه في ظلّ سعيها لتدعيم صفوفها ضمن استراتيجيّة تطوير الفريق الذي سيُصبح فريقًا مصنعيًا بالكامل.

وقال ماسيمو ريفولا مدير فريق أبريليا: "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن تعاقدنا مع مافيريك فينياليس الدرّاج عالي المستوى وصاحب المواهب الأنقى في الفئة العليا".

وأضاف: "تعزّز مشروعنا الآن بقيمة ما سيجلبه مافيريك معه، وهو بطل عالم أثبت موهبته كدرّاج قمّة في الموتو جي بي، سننتقل الآن إلى مرتبة فريق مصنعي في ظلّ سعينا لإيصال أبريليا إلى النجاحات".

وأكمل: "أنا واثقٌ من أنّه مثل أليكس فإنّه سيعتنق هذا المشروع عالي الإمكانيّات. لن يُبعد انضمام مافيريك لورينزو سافادوري من الفريق، حيث سيبقى جزءًا مهمًا من عائلة أبريليا".