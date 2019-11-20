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موتو جي بي / تجارب نوفمبر في فالنسيا / أخبار عاجلة

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

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فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
20-11-2019

تصدّر مافيريك فينياليس مجريات اليوم الختاميّة من تجارب الموتو جي بي في فالنسيا بعد تقدّمه بفارق 0.164 ثانية عن درّاج ياماها الآخر فابيو كوارتارارو.

لم تشهد بداية اليوم الكثير من الحركة، في ظلّ غياب الدرّاجين في الساعة الأولى.

لكنّ بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام كان أوّل من يضع المعيار المبكّر إثر ذلك بتوقيت وقدره 1:32.080 دقيقة، إلى أنّ تقدّم عليه ماركيز بـ 0.130 ثانية لكن باستخدام درّاجة 2019، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى درّاجة 2020.

وبدأت الوتيرة تتسارع إثر ذلك، حيث تداول عددٌ من الدرّاجين على الصدارة في الفترة التالية إلى أن رُفع العلم الأحمر نتيجة اشتعال ألسنة اللهب في درّاجة أبريليا الخاصة بأندريا يانوني عند المنعطف الأوّل وسرّبت الكثير من السوائل على المسار.

وبقي الوضع ثابتًا إثر ذلك إلى أن حقّق كوارتارارو أسرع الأزمنة مع انتصاف الحصّة بتوقيت وقدره 1:30.591 دقيقة في مرحلة أولى قبل أن يُحسّن زمنه لاحقًا بأكثر من نصف ثانية.

وحافظ الفرنسيّ على الصدارة إلى أن انتزع فينياليس المركز الأوّل بعد أن كان أوّل من يكسر عتبة الـ 90 ثانية عندما سجّل 1:29.849 دقيقة في ظلّ مواصلته اختبار هيكل ومحرّك ياماها الجديدين.

وبقي الترتيب على ذلك النحو إلى حين انتهاء مجريات اليوم، حيث أكمل موربيديلي ثلاثيّة ياماها، بينما حلّ كال كراتشلو رابعًا لصالح ال سي آر.

أمّا ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز فقد تواجدا في المركزين الخامس والسادس تباعًا، بينما اكتفى ماركيز بالمركز السابع عبر توقيت وقدره 1:30.556 دقيقة سجّله على درّاجة هوندا بخصائص 2020.

وذهب المركز الثامن إلى بول إسبارغارو الذي تقدّم على فالنتينو روسي وجاك ميلر الذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة اليوم:

المركز # الدرّاج الدرّاج التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 12 مافيريك فينياليس ياماها 1:29.849   67
2 20 فابيو كوارتارارو ياماها 1:30.013 0.164 64
3 21 فرانكو موربيديلي ياماها 1:30.114 0.265 52
4 35 كال كراتشلو هوندا 1:30.316 0.467 73
5 36 جوان مير سوزوكي 1:30.427 0.578 61
6 42 أليكس رينز سوزوكي 1:30.503 0.654 57
7 93 مارك ماركيز هوندا 1:30.556 0.707 71
8 44 بول إسبارغارو كاي تي ام 1:30.685 0.836 46
9 46 فالنتينو روسي ياماها 1:30.781 0.932 68
10 43 جاك ميلر دوكاتي 1:30.854 1.005 59
11 4 أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:31.143 1.294 42
12 53 تيتو راباط دوكاتي 1:31.258 1.409 63
13 51 ميكيلي بيرو دوكاتي 1:31.424 1.575 40
14 26 داني بيدروسا كاي تي ام 1:31.470 1.621 48
15 27 إيكر ليكونا كاي تي ام 1:31.515 1.666 57
16 41 أليكس إسبارغارو أبريليا 1:31.526 1.677 43
17 17 كاريل أبراهام دوكاتي 1:31.597 1.748 59
18 6 ستيفان برادل هوندا 1:31.657 1.808 54
19 29 أندريا يانوني أبريليا 1:31.800 1.951 38
20 73 أليكس ماركيز هوندا 1:32.235 2.386 79
21 38 برادلي سميث أبريليا 1:32.249 2.400 32
22 33 براد بيندر كاي تي ام 1:32.367 2.518 66
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