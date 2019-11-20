فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

لم تشهد بداية اليوم الكثير من الحركة، في ظلّ غياب الدرّاجين في الساعة الأولى.

لكنّ بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام كان أوّل من يضع المعيار المبكّر إثر ذلك بتوقيت وقدره 1:32.080 دقيقة، إلى أنّ تقدّم عليه ماركيز بـ 0.130 ثانية لكن باستخدام درّاجة 2019، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى درّاجة 2020.

وبدأت الوتيرة تتسارع إثر ذلك، حيث تداول عددٌ من الدرّاجين على الصدارة في الفترة التالية إلى أن رُفع العلم الأحمر نتيجة اشتعال ألسنة اللهب في درّاجة أبريليا الخاصة بأندريا يانوني عند المنعطف الأوّل وسرّبت الكثير من السوائل على المسار.

وبقي الوضع ثابتًا إثر ذلك إلى أن حقّق كوارتارارو أسرع الأزمنة مع انتصاف الحصّة بتوقيت وقدره 1:30.591 دقيقة في مرحلة أولى قبل أن يُحسّن زمنه لاحقًا بأكثر من نصف ثانية.

وحافظ الفرنسيّ على الصدارة إلى أن انتزع فينياليس المركز الأوّل بعد أن كان أوّل من يكسر عتبة الـ 90 ثانية عندما سجّل 1:29.849 دقيقة في ظلّ مواصلته اختبار هيكل ومحرّك ياماها الجديدين.

وبقي الترتيب على ذلك النحو إلى حين انتهاء مجريات اليوم، حيث أكمل موربيديلي ثلاثيّة ياماها، بينما حلّ كال كراتشلو رابعًا لصالح ال سي آر.

أمّا ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز فقد تواجدا في المركزين الخامس والسادس تباعًا، بينما اكتفى ماركيز بالمركز السابع عبر توقيت وقدره 1:30.556 دقيقة سجّله على درّاجة هوندا بخصائص 2020.

وذهب المركز الثامن إلى بول إسبارغارو الذي تقدّم على فالنتينو روسي وجاك ميلر الذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة اليوم: