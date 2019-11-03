فينياليس يكسر هيمنة ماركيز ويفوز في ماليزيا

بعد هيمنة ماركيز على السباقات الماضية وتحقيقه لخمسة انتصارات متتالية، تمكّن فينياليس أخيرًا من وضع حدٍ لتلك السلسلة عبر سيطرته على مجريات سباق سيبانغ منذ البداية.

وبالرغم من أنّ ماركيز قدّم انطلاقة قويّة من المركز الـ 11 وتواجد في المقدّمة سريعًا، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على مجاراة وتيرة فينياليس ليضطرّ للاكتفاء بالمركز الثاني.

أمّا آخر مراكز منصّة التتويج فقد عرف معركة حامية بين أندريا دوفيزيوزو وفالنتينو روسي، وعلى إثر تبادلهما المراكز عدّة مرّات، نجح درّاج دوكاتي في الحفاظ على المركز الثالث مستفيدًا من السرعة القصوى لدرّاجته ليردّ على روسي في كلّ مرّة.

وحلّ أليكس رينز خامسًا متقدّمًا على ثنائيّ الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق فرانكو موربيديلي وفابيو كوارتارار.

إذ فشل درّاجا فريق بيتروناس ياماها في ترجمة أفضليّتهما على مدار اللفّة الواحدة إلى أفضليّة في السباق.

كما تراجع جاك ميلر كثيرًا إلى الخلف ليكتفي بالمركز الثامن أمام دانيلو بيتروشي وجوان مير الذي تلقّى عقوبة اللفّة الأطول لقيادته غير المسؤولة التي تسبّبت في سقوط يوهان زاركو.

مجريات السباق

قدّم فابيو كوارتارارو المنطلق من المركز الأوّل انطلاقة ضعيفة في المنعطفات الأولى مثل زميله فرانكو موربيديلي ما أدّى إلى تراجعهما إلى المركزين الثامن والسادس على التوالي.

في ذات الوقت كان جاك ميلر في الصدارة في اللفّة الأولى، لكن سرعان ما تجاوزه مافيريك فينياليس وشرع في الابتعاد نسبيًا في الأمام.

ونجح ماركيز في الإطاحة بميلر في المنعطف ما قبل الأخير، قبل أن يخسر الأخير مركزًا إضافيًا لصالح دوفيزيوزو في بداية اللفّة الرابعة.

وتبعه روسي بعد ذلك ببضع لفّات ليتقدّم إلى المركز الرابع ويتواجد خلف دوفيزيوزو ويبدأ بالضغط عليه مع اقتراب السباق من منتصفه.

أمّا بالنسبة للصدارة فقد بقي الفارق ثابتًا تقريبًا بين فينياليس وماركيز عند فلك 1.6 ثانية خلال تلك الفترة قبل أن يبدأ بالاتّساع إثر ذلك في ظلّ ابتعادهما عن بقيّة الدرّاجين خلفهما.

وبالعودة إلى معركة روسي ودوفيزيوزو على آخر مراكز منصّة التتويج فقد أقدم روسي على محاولته الأولى مع بقاء 8 لفّات على النهاية، لكنّها لم تُكلّل بالنجاح. لكن في ذات الوقت كان أليكس رينز بصدد اللحاق بهما، وانضمّ إليهما بالفعل مع بقاء 4 لفّات على النهاية.

وأقدم روسي على محاولة ثانية في تلك اللفّة وتمكّن من التقدّم على دوفيزيوزو، لكنّ الأخير عاد على الخطّ المستقيم ليتجاوزه مستفيدًا من أفضليّة دوكاتي على صعيد السرعة القصوى.

وبقي الترتيب على ذلك الحال إلى حين عبور الجميع لخطّ النهاية.

نتيجة السباق: