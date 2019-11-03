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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى / تقرير السباق

فينياليس يكسر هيمنة ماركيز ويفوز في ماليزيا

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فينياليس يكسر هيمنة ماركيز ويفوز في ماليزيا
من قبل:
03-11-2019

حقّق مافيريك فينياليس الفوز بجائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي بعد أن أحكم قبضته على مجريات السباق منذ انتزاعه الصدارة في اللفّة الثانية.

بعد هيمنة ماركيز على السباقات الماضية وتحقيقه لخمسة انتصارات متتالية، تمكّن فينياليس أخيرًا من وضع حدٍ لتلك السلسلة عبر سيطرته على مجريات سباق سيبانغ منذ البداية.

وبالرغم من أنّ ماركيز قدّم انطلاقة قويّة من المركز الـ 11 وتواجد في المقدّمة سريعًا، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على مجاراة وتيرة فينياليس ليضطرّ للاكتفاء بالمركز الثاني.

أمّا آخر مراكز منصّة التتويج فقد عرف معركة حامية بين أندريا دوفيزيوزو وفالنتينو روسي، وعلى إثر تبادلهما المراكز عدّة مرّات، نجح درّاج دوكاتي في الحفاظ على المركز الثالث مستفيدًا من السرعة القصوى لدرّاجته ليردّ على روسي في كلّ مرّة.

وحلّ أليكس رينز خامسًا متقدّمًا على ثنائيّ الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق فرانكو موربيديلي وفابيو كوارتارار.

إذ فشل درّاجا فريق بيتروناس ياماها في ترجمة أفضليّتهما على مدار اللفّة الواحدة إلى أفضليّة في السباق.

كما تراجع جاك ميلر كثيرًا إلى الخلف ليكتفي بالمركز الثامن أمام دانيلو بيتروشي وجوان مير الذي تلقّى عقوبة اللفّة الأطول لقيادته غير المسؤولة التي تسبّبت في سقوط يوهان زاركو.

مجريات السباق

قدّم فابيو كوارتارارو المنطلق من المركز الأوّل انطلاقة ضعيفة في المنعطفات الأولى مثل زميله فرانكو موربيديلي ما أدّى إلى تراجعهما إلى المركزين الثامن والسادس على التوالي.

في ذات الوقت كان جاك ميلر في الصدارة في اللفّة الأولى، لكن سرعان ما تجاوزه مافيريك فينياليس وشرع في الابتعاد نسبيًا في الأمام.

ونجح ماركيز في الإطاحة بميلر في المنعطف ما قبل الأخير، قبل أن يخسر الأخير مركزًا إضافيًا لصالح دوفيزيوزو في بداية اللفّة الرابعة.

وتبعه روسي بعد ذلك ببضع لفّات ليتقدّم إلى المركز الرابع ويتواجد خلف دوفيزيوزو ويبدأ بالضغط عليه مع اقتراب السباق من منتصفه.

أمّا بالنسبة للصدارة فقد بقي الفارق ثابتًا تقريبًا بين فينياليس وماركيز عند فلك 1.6 ثانية خلال تلك الفترة قبل أن يبدأ بالاتّساع إثر ذلك في ظلّ ابتعادهما عن بقيّة الدرّاجين خلفهما.

وبالعودة إلى معركة روسي ودوفيزيوزو على آخر مراكز منصّة التتويج فقد أقدم روسي على محاولته الأولى مع بقاء 8 لفّات على النهاية، لكنّها لم تُكلّل بالنجاح. لكن في ذات الوقت كان أليكس رينز بصدد اللحاق بهما، وانضمّ إليهما بالفعل مع بقاء 4 لفّات على النهاية.

وأقدم روسي على محاولة ثانية في تلك اللفّة وتمكّن من التقدّم على دوفيزيوزو، لكنّ الأخير عاد على الخطّ المستقيم ليتجاوزه مستفيدًا من أفضليّة دوكاتي على صعيد السرعة القصوى.

وبقي الترتيب على ذلك الحال إلى حين عبور الجميع لخطّ النهاية.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل معدل السرعة
1   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 20 40:14.632     165.2
2   93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 40:17.691 03.059 03.059 165.0
3   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 20 40:20.243 05.611 02.552 164.8
4   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 40:20.597 05.965 00.354 164.8
5   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 40:20.982 06.350 00.385 164.8
6   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 40:24.625 09.993 03.643 164.6
7   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 40:27.496 12.864 02.871 164.4
8   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 40:31.884 17.252 04.388 164.1
9   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 20 40:34.405 19.773 02.521 163.9
10   36 Spain جوان مير سوزوكي 20 40:37.486 22.854 03.081 163.7
11   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 20 40:39.453 24.821 01.967 163.6
12   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 40:44.883 30.251 05.430 163.2
13   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 40:45.079 30.447 00.196 163.2
14   99 Spain خورخي لورينزو هوندا 20 40:48.847 34.215 03.768 162.9
15   82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 20 40:49.093 34.461 00.246 162.9
16   55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 20 40:58.951 44.319 09.858 162.3
17   17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 20 41:01.975 47.343 03.024 162.1
  انسحب 5 France يوهان زاركو هوندا 16 32:24.377 4 لفّة 4 لفّة 164.2
  انسحب 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 14 28:23.231 6 لفّة 2 لفّة 164.0
  انسحب 29 Italy أندريا يانوني أبريليا 11 22:26.032 9 لفّة 3 لفّة 163.0
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الكاتب مروان الوافي

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