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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فينياليس يكسر النحس وينطلق أوّلًا في هولندا

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كسر الإسباني مافيريك فينياليس سلسلة معاناته طوال الجولات الماضية من بطولة الموتو جي بي ليضمن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة هولندا الكبرى بعد تفوّقه على زميله فابيو كوارتارارو بـ 0.071 ثانية.

فينياليس يكسر النحس وينطلق أوّلًا في هولندا

تعرّض مارك ماركيز لحادث جديد في المنعطف التاسع خلال القسم الأوّل من التصفيات، وفي حين بدا الإسباني غاضبًا، فإنّه غادر موقع الحادث من دون إصابات.

ونجح يوهان زاركو في العبور إلى القسم الثاني رفقة فرانشيسكو بانيايا، بينما سينطلق ماركيز من المركز الـ 20.

ومع انطلاق المنافسات الحاسمة فقد كانت الإثارة على أشدّها ضمن المعركة بين ثنائيّ الفريق المصنعيّ لياماها كوارتارارو وفينياليس.

لكنّ الأوّل نجح في قلب الطاولة على زميله فينياليس الذي تصدّر جميع حصص التجارب الحرّة الثلاث، ونجح كوارتارارو في تسجيل 1:31.922 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى.

وخلال محاولته سريعة في الطلعة الثانية، كاد فينياليس أن يتعرّض لحادث مماثل لماركيز عند المنعطف التاسع، لكنّه أنقذ الموقف بأعجوبة.

بالرغم من ذلك نجح فينياليس في التفوّق على زمن كوارتارارو بعُشرٍ من الثانية في لفّة تالية، وتوجّهت الأنظار حينها صوب الفرنسي لمتابعة لفّته بعد أن أخّر دخوله إلى الحلبة.

وفي حين أنّه حسّن زمنه في لفّته الأولى، إلّا أنّه بقي على بُعد 0.071 ثانية عن زمن فينياليس، لكنّه كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين من الثانية في لفّته التالية.

لكنّ الفرنسي أضاع كلّ شيء في آخر مقطعين ما سمح لفينياليس بضمان قطب الانطلاق الأوّل بعد طول غياب.

وسينطلق كوارتارارو ثانيًا، في حين نجح فرانشيسكو بانيايا بتقديم أداء لافت بالرغم من معاناة دوكاتي طوال عطلة نهاية الأسبوع ليضمن انطلاقه من الصفّ الأوّل.

وسيجمع الصفّ الثاني كلًا من تاكاكي ناكاغامي، ويوهان زاركو وميغيل أوليفيرا.

وتعرّض أليكس رينز درّاج سوزوكي لحادث قوي عند المنعطف الثامن خلال لفّته الأخيرة، لكنّه سينطلق من المركز السابع مباشرة أمام جاك ميلر وأليكس إسبارغارو، في حين أكمل حامل اللقب جوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:31.814     178.090
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:31.885 0.071 0.071 177.952
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:32.116 0.302 0.231 177.506
4 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 9 1:32.314 0.500 0.198 177.125
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:32.394 0.580 0.080 176.972
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 8 1:32.450 0.636 0.056 176.865
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:32.597 0.783 0.147 176.584
8 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:32.609 0.795 0.012 176.561
9 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:32.666 0.852 0.057 176.453
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 9 1:32.748 0.934 0.082 176.297
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:32.830 1.016 0.082 176.141
12 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 9 1:32.919 1.105 0.089 175.972
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موتو جي بي: فينياليس يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الحرّة الثالثة في أسين

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