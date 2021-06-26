فينياليس يكسر النحس وينطلق أوّلًا في هولندا

تعرّض مارك ماركيز لحادث جديد في المنعطف التاسع خلال القسم الأوّل من التصفيات، وفي حين بدا الإسباني غاضبًا، فإنّه غادر موقع الحادث من دون إصابات.

ونجح يوهان زاركو في العبور إلى القسم الثاني رفقة فرانشيسكو بانيايا، بينما سينطلق ماركيز من المركز الـ 20.

ومع انطلاق المنافسات الحاسمة فقد كانت الإثارة على أشدّها ضمن المعركة بين ثنائيّ الفريق المصنعيّ لياماها كوارتارارو وفينياليس.

لكنّ الأوّل نجح في قلب الطاولة على زميله فينياليس الذي تصدّر جميع حصص التجارب الحرّة الثلاث، ونجح كوارتارارو في تسجيل 1:31.922 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى.

وخلال محاولته سريعة في الطلعة الثانية، كاد فينياليس أن يتعرّض لحادث مماثل لماركيز عند المنعطف التاسع، لكنّه أنقذ الموقف بأعجوبة.

بالرغم من ذلك نجح فينياليس في التفوّق على زمن كوارتارارو بعُشرٍ من الثانية في لفّة تالية، وتوجّهت الأنظار حينها صوب الفرنسي لمتابعة لفّته بعد أن أخّر دخوله إلى الحلبة.

وفي حين أنّه حسّن زمنه في لفّته الأولى، إلّا أنّه بقي على بُعد 0.071 ثانية عن زمن فينياليس، لكنّه كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين من الثانية في لفّته التالية.

لكنّ الفرنسي أضاع كلّ شيء في آخر مقطعين ما سمح لفينياليس بضمان قطب الانطلاق الأوّل بعد طول غياب.

وسينطلق كوارتارارو ثانيًا، في حين نجح فرانشيسكو بانيايا بتقديم أداء لافت بالرغم من معاناة دوكاتي طوال عطلة نهاية الأسبوع ليضمن انطلاقه من الصفّ الأوّل.

وسيجمع الصفّ الثاني كلًا من تاكاكي ناكاغامي، ويوهان زاركو وميغيل أوليفيرا.

وتعرّض أليكس رينز درّاج سوزوكي لحادث قوي عند المنعطف الثامن خلال لفّته الأخيرة، لكنّه سينطلق من المركز السابع مباشرة أمام جاك ميلر وأليكس إسبارغارو، في حين أكمل حامل اللقب جوان مير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني: