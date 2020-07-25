فينياليس يكسر الزمن القياسي لحلبة خيريز ويتصدر التجارب الثالثة

بعد أن حصل على الضوء الأخضر في الفحص الطبيّ يوم الخميس، آثر ماركيز مواصلة التعافي يوم الجمعة قبل دخول الحلبة أخيرًا اليوم السبت.

وأكمل الإسباني 18 لفّة في هذه الحصّة، لكنّه سيضطرّ للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات بعد أن تواجد خارج العشرة الأوائل على بُعد 1.2 ثانية عن الصدارة.

وسمحت درجات الحرارة المنخفضة قليلًا بتحسين الأزمنة بشكلٍ لافت في ظلّ محاولة الجميع تحصيل العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

وبعد تداول عددٍ من الدرّاجين على الصدارة في البداية، كان فرانشيسكو بانيايا أوّل من يكسر زمن فينياليس من حصّة الجمعة بتوقيت وقدره 1:36.847 دقيقة.

وبقي ذلك الزمن صامدًا حتّى دخول الحصّة في دقائقها الختاميّة، حيث كسر كوارتارارو زمنه القياسيّ من الأسبوع الماضي البالغ 1:36.643 دقيقة.

لكنّ الكلمة الأخيرة كانت من نصيب فينياليس الذي أزاح الفرنسيّ بفارق 0.059 ثانية ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر درّاج براماك، بينما تواجد تاكاكي ناكاغامي في المركز الرابع كأفضل درّاجي هوندا أمام بانيايا.

ونجح دانيلو بيتروشي في كسر عتبة الـ 97 ثانية ليتواجد في المركز السادس، في الوقت الذي فشل فيه زميله أندريا دوفيزيوزو في ضمان العبور المباشر باكتفائه بالمركز الـ 14.

على الجانب الآخر ضمن براد بيندر ناشئ كاي تي ام عبوره المباشر الأوّل للقسم الثاني من التصفيات بحلوله سابعًا متغلّبًا على فالنتينو روسي وبول إسبارغارو، بينما أكمل جوان مير ترتيب العشرة الأوائل بحلوله عاشرًا.

نتيجة الحصّة: