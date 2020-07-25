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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / تقرير التجارب

فينياليس يكسر الزمن القياسي لحلبة خيريز ويتصدر التجارب الثالثة

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فينياليس يكسر الزمن القياسي لحلبة خيريز ويتصدر التجارب الثالثة
من قبل:
25-07-2020

حقّق مافيريك فينياليس زمنًا قياسيًا جديدًا ليتصدّر التجارب الحرّة الثالثة لجائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي عاد فيه مارك ماركيز للقيادة بعد أربعة أيّام من خضوعه لعمليّة جراحيّة على يده المكسورة.

بعد أن حصل على الضوء الأخضر في الفحص الطبيّ يوم الخميس، آثر ماركيز مواصلة التعافي يوم الجمعة قبل دخول الحلبة أخيرًا اليوم السبت.

وأكمل الإسباني 18 لفّة في هذه الحصّة، لكنّه سيضطرّ للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات بعد أن تواجد خارج العشرة الأوائل على بُعد 1.2 ثانية عن الصدارة.

وسمحت درجات الحرارة المنخفضة قليلًا بتحسين الأزمنة بشكلٍ لافت في ظلّ محاولة الجميع تحصيل العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

وبعد تداول عددٍ من الدرّاجين على الصدارة في البداية، كان فرانشيسكو بانيايا أوّل من يكسر زمن فينياليس من حصّة الجمعة بتوقيت وقدره 1:36.847 دقيقة.

وبقي ذلك الزمن صامدًا حتّى دخول الحصّة في دقائقها الختاميّة، حيث كسر كوارتارارو زمنه القياسيّ من الأسبوع الماضي البالغ 1:36.643 دقيقة.

لكنّ الكلمة الأخيرة كانت من نصيب فينياليس الذي أزاح الفرنسيّ بفارق 0.059 ثانية ليضمن الصدارة.

وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر درّاج براماك، بينما تواجد تاكاكي ناكاغامي في المركز الرابع كأفضل درّاجي هوندا أمام بانيايا.

ونجح دانيلو بيتروشي في كسر عتبة الـ 97 ثانية ليتواجد في المركز السادس، في الوقت الذي فشل فيه زميله أندريا دوفيزيوزو في ضمان العبور المباشر باكتفائه بالمركز الـ 14.

على الجانب الآخر ضمن براد بيندر ناشئ كاي تي ام عبوره المباشر الأوّل للقسم الثاني من التصفيات بحلوله سابعًا متغلّبًا على فالنتينو روسي وبول إسبارغارو، بينما أكمل جوان مير ترتيب العشرة الأوائل بحلوله عاشرًا.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 20 1:36.584     164.859
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:36.643 0.059 0.059 164.758
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:36.710 0.126 0.067 164.644
4 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:36.842 0.258 0.132 164.420
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 1:36.847 0.263 0.005 164.411
6 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 20 1:36.937 0.353 0.090 164.259
7 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:36.938 0.354 0.001 164.257
8 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:36.988 0.404 0.050 164.172
9 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 16 1:36.995 0.411 0.007 164.161
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:37.053 0.469 0.058 164.062
11 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 11 1:37.070 0.486 0.017 164.034
12 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 22 1:37.180 0.596 0.110 163.848
13 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 1:37.278 0.694 0.098 163.683
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 19 1:37.295 0.711 0.017 163.654
15 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:37.304 0.720 0.009 163.639
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:37.557 0.973 0.253 163.215
17 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 18 1:37.621 1.037 0.064 163.108
18 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 18 1:37.828 1.244 0.207 162.763
19 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:37.882 1.298 0.054 162.673
20 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 20 1:38.016 1.432 0.134 162.451
21 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 13 1:38.360 1.776 0.344 161.882
22 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 0        
روسي يشعر بأنّه أقوى ممّا كان عليه نهاية الأسبوع الماضي في خيريز

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الأندلس الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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