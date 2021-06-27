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فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

يفكّر مافيريك فينياليس جديًا في رحيل صادم عن صفوف فريقه ياماها نهاية موسم 2021، لينتقل إلى أبريليا لموسم 2022 في "الموتو جي بي".

فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

يرتبط صاحب الانتصارات التسعة في "الموتو جي بي" بعقد مع ياماها حتى نهاية موسم 2022، لكنّ العلاقة بين فينياليس والفريق توترت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

حيث عانى صاحب قطب الانطلاق الأول لجائزة هولندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع من أسوأ جولة في مسيرته خلال السباق الماضي في ألمانيا، حيث تأهّل بالمركز الـ 21 وأكمل السباق في المركز الأخير، في حين تواجد زميله فابيو كوارتارارو على منصة التتويج بحلوله ثالثًا.

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وقد أتى ذلك بعد تراجع كبير لفينياليس منذ انتصاره في جائزة قطر الكبرى في مارس/أذار الماضي، إذ لم يقترب درّاج ياماها من منصة التتويج منذ ذلك الحين.

وبعد جولته الكارثية في ألمانيا، وجّه فينياليس نقدًا لاذعًا لفريقه ياماها إثر ما شعر بأنها تعامل غير محترم من الصانع الياباني مع مشاكله.

وما لم يساعد كذلك في تحسين العلاقة بين ياماها وفينياليس كان قرار الفريق بترحيل رئيس طاقمه إستيبان غارسيا لحساب سيلفانو غالبوسيرا الذي كان يعمل مع فالنتينو روسي بدءًا من جائزة كتالونيا الكبرى.

ويبدو الآن بأنّ فينياليس لم يعد يرى أيّة فائدة من وجوده مع ياماها ويتطلّع لفسخ عقده نهاية العام الجاري.

حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فينياليس وياماها يسعيان لإنهاء شراكتهما بشكل ودّي، لكن شيئًا لم يُحسم بعد.

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وإذا ما ترك فينياليس صفوف ياماها، يبدو بأنه على الأرجح سيشغل المقعد الثاني مع أبريليا في الموسم المُقبل، في خطوة انتقال ستكون مفاجئة بشكل كبير، على الرُغم من أن موقعنا يعمل بأنّه لم يتم بعد توقيع أيّ شيء حتى اليوم الأحد.

وفي ظل أنّ الإسباني معروف بشخصيته غير المتوقعة، فسنرى إذا ما كان أداؤه اليوم مع انطلاقه من المركز الأول في سباق أسين قد يغيّر رأيه.

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