فينياليس يفضّل السقوط على الاكتفاء بالمركز الثاني

تصدّر فينياليس درّاج ياماها أغلب فترة السباق، لكنّ مارك ماركيز كان خلف مباشرة حيث تمكّن من تجاوزه على المقطع المستقيم الرئيسي مع بداية اللفّة الأخيرة.

وقد علم فينياليس أنّ ماركيز ينتظر اللفّة الأخيرة ليُقدم على حركته، إذ قال بأنّ استراتيجيته تمثّلت في استعادة الصدارة عند المنعطف العاشر، حيث تمتّع بأفضليّة واضحة بفضل سرعة درّاجته ياماها في المنعطفات.

لكنّ فينياليس سقط أثناء انعطافه، حيث قال بأنّه غير نادم على تلك المحاولة كون هدفه تمثّل في تحقيق الفوز.

"كنت في طريقي للفوز ولم أكن لأكتفي بالمركز الثاني. حاولت تجاوزه وعندما اتّخذت زاويتي وأبطأت أغلقت المكابح الخلفية" قال فينياليس شارحًا.

وأضاف: "كان ذلك خطئي، لا شكّ في ذلك. علمت أنّ مارك كان ينتظر حتّى اللفّة الأخيرة من أجل أن يتجاوزني. بدأت اللفّة الأخيرة أكثر قربًا من الحفف الجانبية، حيث اعتقدت أنّني ربما أملك الفرصة إذا أقدم على تجاوزي في اللحظة الأخيرة في أنّ أكبح متأخّرًا، لكنّه تجاوزني قبل خط النهاية".

وتابع: "كانت لديّ خطّة أخرى، إذ كنت أريد الضغط في المقطع الثالث والقيام بالتجاوز عند المنطف العاشر وهذا ما قمت به. كما خططت قبل سقوطي مباشرة إلى دخول المنعطف من دون كبح، وأرى ما سيحدث، لكنّني أغلقت المكابح الخلفية".

وأكمل: "علمت أنّه سيتجاوزني هناك (على المقطع المستقيم) لكنّني تحضّرت للمقطع الثالث على نحوٍ جيّد للغاية من أجل العودة، إذ أفضّل السقوط على أن أنهي في المركز الثاني".

وبالرُغم من سقوطه، وصف فينياليس هذا السباق "بالإيجابي للغاية"، وذلك لأنّه كان في طريقه للتغلّب على بقيّة الدرّاجين بأكثر من 10 ثوانٍ.

"لقد كان سباقًا إيجابيًا من وجهة نظير، سقطت لكنّني كنت راضيًا، حيث بذلت أفضل ما لديّ في كلّ لفّة. الدرّاجة بحاجة لأن تتحسّن بكلّ تأكيد، لكنّها عملت بطريقة جيّدة للغاية اليوم" قال فينياليس.

واختتم: "أنا سعيد للغاية بحفاظي على تلك الوتيرة الجيّدة، ربما مارك فقط هو من كان أفضل منّا، لكنّ البقية كانوا متأخّرين في الخلف بفارق 11 - 12 ثانية".