فينياليس يعتذر من ياماها على إثر تعليق مشاركته في الموتو جي بي

علّقت ياماها مشاركة فينياليس على إثر جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بعد الزعم بأنّه حاول تعمّد تفجير محرّك درّاجته.

وحافظ الإسباني وياماها على صمتهما منذ ذلك الإعلان يوم الخميس الماضي. وبحديثه اليوم السبت لقناة "سكاي إيطاليا" على حلبة ريد بُل رينغ ضمن ظهوره الإعلاميّ الأوّل منذ الإعلان، قال فينياليس أنّ سلوكه جاء "نتيجة لحظة إحباطٍ كبير" حيال انهيار أدائه عند إعادة انطلاقة سباق ستيريا.

إذ كان الإسباني بصدد تقديم أداء جيّد خلال اللفّات الثلاث الأولى قبل العلم الأحمر. لكنّه أُجبر على الانطلاق من خطّ الحظائر بعد توقّف درّاجته عن العمل في بداية لفّة التحمية قبل أن ينسحب لاحقًا ويعود إلى خطّ الحظائر، وحينها وُجد بأنّه تعمّد رفع عدد دورات المحرّك بشكلٍ مفرط.

وقال الإسباني: "أنا حزينٌ جدًا لأنّ هذا وضعٌ غريبٌ للغاية. من الصعب التواجد فيه الآن، وأنا محظوظٌ بوجود الكثيرين حولي في هذه الأوقات العصيبة".

وأكمل: "كانت لحظة إحباطٍ كبير لأنّ الجزء الأوّل من السباق كان مثاليًا وبدأت النصف الثاني من الموسم بشكلٍ جيّد".

وأردف: "من ثمّ سار كلّ شيء على نحوٍ خاطئ وكان هناك انفجارٌ داخلي لم أكن قادرًا على توجيهه بشكلٍ صحيح".

ثمّ تابع: "أعتذر من ياماها لأنّني قدت بطريقة خاطئة خلال اللفّات الأخيرة، لذا أريد أن أعتذر من الجميع".

وشعرت ياماها أنّ سلوك فينياليس لم يُشكّل خطرًا عليه فحسب، بل على المحيطين به، لكنّ الإسباني أصرّ على أنّ أيًا من ذلك كان في نواياه.

وقال في هذا الصدد: "لديّ رغبة شديدة للفوز، مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن تمتّعت بشعورٍ جيّد (على صعيد الأداء). حاولت، لكن في النهاية دفعني ذلك الإحباط إلى القيادة بطريقة لم يكن عليّ القيادة بها، لكنّني لم أنوِ في أيّ مرحلة تشكيل أيّ خطرٍ على أيّ أحد".

وأضاف: "ربطتنا شراكة طويلة جدًا، لكن من الصعب للغاية التعامل مع الأيّام الأخيرة هذه. مثلما قلت فإنّني أعتذر من ياماها لأنّني لم أكن أنوي أن ينتهي الأمر في ذلك الموقف".

وأردف: "أريد تقديم 100 بالمئة من إمكانيّاتي، أمرّ بفترة صعبة، لكنّني أريد تجاوزها لأكون أكثر قوّة".

وفي ما يتعلّق ببقيّة سباقات هذا الموسم، قال فينياليس: "كان هذا قرار ياماها وأحترم ذلك وأتقبّله، لأنّني لا أزال درّاج ياماها".

ومن المرجّح أن ينتقل فينياليس إلى صفوف أبريليا العام المقبل، في حين يبدو فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس "اس آر تي" متّجهًا لتعويضه في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها.