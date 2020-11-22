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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس يصف موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي بالأسوأ في مسيرته

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فينياليس يصف موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي بالأسوأ في مسيرته
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اعترف مافيريك فينياليس أنّ موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي كان "أحد الأسوأ في مسيرته"، لكنّه قال أنّه كان بوسعه المنافسة على منصّة التتويج لو تأهّل في مركزٍ أفضل ضمن جائزة البرتغال الكبرى.

بدأ درّاج الفريق المصنعيّ لياماها الموسم كأحد أبرز المرشّحين للمنافسة على اللقب من خلال منصّتَي تتويج متتاليتين في خيريز، إلى جانب تحقيقه لفوزٍ بجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

لكنّه تواجد ضمن الخمسة الأوائل مرّة واحدة منذ فوزه وأكمل الموسم سادسًا في الترتيب العام، في الوقت الذي حلّ فيه فرانكو موربيديللي وصيفًا على متن درّاجة ياماها بمواصفات 2019.

وانتقد فينياليس مرارًا درّاجة 2020، واعترف بعد تصفيات السبت الصعبة أنّه "من المستحيل استهداف الانتصارات عليها".

وقال فينياليس الذي تقدّم على زميله فالنتينو روسي في الترتيب العام: "هذه بطولة صغيرة وفزت بها".

وأضاف: "أحاول الحفاظ على بعض الإيجابيّات، لكن من الواضح أنّ هذا الموسم كان كارثيًا، الأسوأ في مسيرتي بأكملها".

وأكمل: "من الصعب تصديق ذلك، حان وقت العودة إلى المنزل والحفاظ على هدوئي وعلى الآخرين القلق بشأن ذلك".

ويعتقد فينياليس أنّه كان بوسعه إكمال الموسم بنتيجة أفضل على الأقل لو تأهّل في مركزٍ أفضل.

وقال: "أعتقد بأنّنا لو بدأنا السباق من المركز الأوّل أو الثاني لكان سباقًا مختلفًا بالكامل كوني عندما كنت وحيدًا فقد كنت قادرًا على تسجيل أزمنة في معدّل 1:40.1 دقيقة، كانت تلك وتيرة جاك ميلر وموربيديللي".

وأكمل: "المشكلة أنّك عندما تدخل في معارك الوسط فإنّك تخسر حالما يتمّ تجاوزك على الخطوط المستقيمة، لذا عليك الكبح بقوّة ويبدأ الإطار الأمامي بالاهتراء، وتبدأ المشاكل حينها".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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