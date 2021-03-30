فينياليس يشعر أنّ ياماها قد "عادت من جديد" بعد فوزه في قطر

على الرغم من تراجعه للمركز السادس بعد تقدّم رُباعي دوكاتي للصدارة مع بداية السباق، شقّ فينياليس طريقه إلى المركز الأوّل بحلول اللفة 15.

ونجح بعدها في توسيع الفارق إلى أكثر من ثانية ليعبر خطّ النهاية بأريحية محقّقاً فوزه التاسع في الموتو جي بي.

واعترف فينياليس بأنّ ياماها في حاجة للتحسّن أكثر على صعيد الانطلاقات، لكنّه يشعر أنّ دراجة "أم1 2021" أعادت له الشعور القويّ الذي كان يحظى في السابق على الدراجة.

"إنّه شيء نقوم به مراراً وتكراراً وأحاول أن أكون أفضل دراجي ياماها مع بداية كلّ حصة تجارب" قال فينياليس.

وأضاف: "على أيّ حال، سنحاول التحسّن في السباق القادم، ذلك في غاية الأهميّة".

وأكمل: "بالطبع لبقية الموسم أيضاً، وتعمل ياماها جاهدةً كي ننطلق بشكل أفضل".

وتابع: "لكن، الأمر الإيجابي هو أنّني عندما أقود الدراجة أشعر بأنّ ياماها عادت من جديد".

وأردف: "أقصد بأنّ الإمكانيات التي حظيت بها مع ياماها في السابق قد عادت من جديد وهذا في غاية الأهمية ولا أعلم إذا كان ذلك بسبب المسار أو الظروف أو أيّاً كان لكنّني شعرت بقوّة دراجة ياماها وهذا في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

واستدرك: "من المهمّ امتلاكنا لسرعة انعطاف جيدة لأنّنا بحاجة إليها إذا أردنا منافسة سوزوكي أو باقي المصنعين".

وعانت ياماها في المواسم الأخيرة مع التجاوز نظراً لافتقارها للطاقة مقارنةً بمنافسيها، ولكن يشعر فينياليس بأنّ الكيفية التي تنعطف بها دراجة "أم1 2021" سمحت له بأن يكون أكثر عدائية في المناطق التي مثّلت نقطة قوّة الدراجة على الحلبة.

"بالطبع، غيّرنا الذهنية نوعاً ما" شرح الإسباني.

واستطرد: "كنّا بحاجة لأن نصبح أقوى على صعيد التجاوز، وهذا أمر افتقرنا إليه العام الماضي لأنّني شعرت بأنّنا نمتلك إمكانيات رائعة ووتيرة جيدة جداً".

واسترسل: "لكنني كنت عالقاً خلال السباق، لذا لم أستطع التجاوز. لكنّني قلت بأنّه توجد العديد من الجوانب التي كنت فيها الأسرع في قطر، ولا زلنا بحاجة لأن نفهم كيفية التجاوز في السباقات الأخرى".

وواصل حديثه: "إجمالاً، أعتقد بأنّنا قمنا بعمل جيد خلال الفترة الشتوية، وجهّزنا الدراجة كي تكون على الأقلّ الأسرع عند تغيير الاتجاه".

وأضاف: "لذا، أستطيع الانعطاف على سرعة كبيرة ويتيح لي ذلك الفرص. وإجمالاً كنتُ أكثر عدائية مقارنةً بالسباقات الماضية".

واختتم: "يجب أن نواصل العمل بهذه الكيفية، إذ ليس لدينا ما نخسره. يجب أن نستمرّ بالضغط. وذلك هو السبيل الوحيد".