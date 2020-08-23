فينياليس يشرح حادثه الدراميّ في جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي

عانى درّاجو ياماها من مخاوف حيال المكابح خلال الجولتَين المُقامتين على حلبة ريد بُل رينغ، حيث قال فابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها أنّ تلك المشاكل التي أضرّت بوتيرته في سباق جائزة النمسا الكبرى "كانت خطيرة".

وبالنسبة لفينياليس فقد تقدّم عليه أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي في المراحل الأولى من سباق اليوم الأحد، قبل أن يتراجع إلى المركز الـ 10 بحلول اللفّة العاشرة عندما بدأ بخسارة ضغط المكابح.

وبدا أنّ المُشكلة حُلّت لوحدها، لكنّها عادت لتزداد سوءًا، حيث رفع درّاج ياماها يده مُعلنًا وجود مشكلة في اللفّة الـ 13.

ولدى بدئه اللفّة الـ 17 بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، "انفجرت" مكابحه الأماميّة واضطرّ للقفز عن درّاجته التي توجّهت إثر ذلك نحو الحاجز المقابل ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وبشرحه لحادثه، قال فينياليس: "كنت سريعًا، كان شعوري رائعًا في اللفّات الأولى وكنت أضغط على دوفيزيوزو، لكنّنا لم نتمتّع بالسرعة القصوى الكافية، لذا لم يكن بوسعي تجاوزه".

وأضاف: "تجاوزته مرّة وقلت في نفسي أنّ بوسعي الابتعاد في الأمام الآن، لكنّه عاد لتجاوزي مباشرة بسهولة على الخطّ المستقيم".

وأكمل: "كنت أنتظر الدخول في نسق جيّد، لكنّني بدأت بخسارة ضغط المكابح الأماميّة، خرجت عن المسار في مناسبة".

ثمّ تابع: "ومن ثمّ أكملت ثلاث لفّات بطيئة في فلك 1:26 دقيقة، وعدت للضغط مجدّدًا إثر ذلك وكنت في فلك 1:24 دقيقة، ومن ثمّ خسرت المكابح وتجاوزني كوارتارارو، وفالنتينو روسي، ودانيلو بيتروشي".

وأردف: "وفجأة عادت المكابحة إلى وضعٍ جيّدٍ جدًا. بدأت بالتعافي سريعًا ولحقت بفالنتينو وفابيو، لكن فجأة انفجرت المكابح عند المنعطف الأوّل، لذا كان من المستحيل فعل أيّ شيء".

وعندما سُئل إن كان قد واجه أيّة مشاكل سابقة في مكابحه، أجاب: "كلّا، كلّا، إنّها مشكلة لم يسبق لي مواجهتها مطلقًا طوال مسيرتي في الموتو جي بي".

وأكمل: "ربّما ينخفض ضغط المكابح قليلًا. حاولت تعديل العتلة قليلًا، لكنّني كنت أعدّل العتلة في كلّ لفّة وفي كلّ منعطف، لذا لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء".