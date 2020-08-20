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فينياليس يردّ على تعليقات كوارتارارو بشأن المعركة على اللقب

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فينياليس يردّ على تعليقات كوارتارارو بشأن المعركة على اللقب

قال مافيريك فينياليس أنّ اعتبار فابيو كوارتارارو لأندريا دوفيزيوزو "تهديدًا أكبر على لقب" هذا الموسم من بطولة العالم للموتو جي بي بالمقارنة معه يُعدّ "أمرًا مثاليًا" كون ذلك يخلّصه من الضغط على كاهله.

يتأخّر فينياليس حاليًا بـ 19 نقطة عن كوارتارارو في الترتيب العام على إثر حلوله في المركز الـ 10 في سباق جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي متأخّرًا بمركزين عن درّاج بيتروناس ياماها.

وسمح انتصار دوفيزيوزو الأسبوع الماضي في دفعه إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 11 نقطة فقط عن كوارتارارو، وهو ما دفع الفرنسيّ الشاب إلى اعتبار درّاج دوكاتي منافسًا أبرز على اللقب بالنظر إلى خبرته السابقة.

ولم تكن لفينياليس مشكلة مع تلك التعليقات، حيث اعترف بأنّه لا يفكّر في اللقب نتيجة تواصل معاناته على درّاجة "ام1" منذ سباق برنو.

وقال الإسباني حول تعليقات كوارتارارو :"أعتقد بأنّه من الجيّد أنّهم يُفكّرون في ذلك، كون ذلك يُقلّل الضغط المسلّط عليّ، ذلك مثالي بالنسبة لي".

وأضاف: "أعني أنّه من المؤكّد أنّنا لم نُظهر كامل إمكانيّاتنا بعد لأنّنا لم نحظَ بسباقٍ جيّد. حصلنا على منصّات تتويج قليلة، لكنّنا ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال السباقات. أعتقد بأنّنا نحتاج للحصول على نسق جيّد، أعتقد بأنّنا نحتاج للتوجّه إلى حلبات جيّدة لنا خاصة ميزانو وأراغون اللتان تتناسبان معي ومع أسلوب قيادتي".

وأكمل: "لكن سنرى. لا أفكّر في البطولة أصلًا الآن، أفكّر فقط في تحسين الدرّاجة وسنرى موقعنا حينها. آخذ الأمور سباقًا بسباق، وأحاول تحسين الدرّاجة".

وعانى فينياليس في اللفّات الأولى عند استئناف سباق جائزة النمسا الكبرى بسبب انزلاق القابض ما أجبره على القيادة للتعافي من آخر الترتيب.

ويرى فينياليس السباق الثاني في النمسا على أنّه "فرصة كبيرة" للتغلّب على المشاكل التي عانى منها في السباق الماضي.

وقال: "نعتقد بأنّنا قدّمنا عطلة نهاية أسبوع جيّدة، تمكّنا من تحسين زمننا كثيرًا صباح السبت وكنت سريعًا ومستقرًا".

وأضاف: "وحقّقنا قطب الانطلاق الأوّل إثر ذلك، لذا نحتاج الآن لمعرفة ما نحتاج لتحسينه للسباق. بالتأكيد تُعدّ عطلة نهاية هذا الأسبوع فرصة جيّدة جدًا للقيام بذلك".

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