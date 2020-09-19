فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

بعد فشلهما في التواجد ضمن العشرة الأوائل لضمان العبور المباشر إلى القسم الأوّل من التصفيات، قدّمت دوكاتي وتيرة قويّة في القسم الأوّل.

ونجح جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي في العبور رفقة أندريا دوفيزيوزو درّاج الفريق المصنعيّ.

وانطلقت المنافسات الحامية إثر ذلك بين الـ 12 الأوائل، وكان الأنظار تتّجه صوب درّاجي ياماها الذين سيطروا على تصفيات عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رفقة فرانشيسكو بانيايا الوحيد الذي كان قادرًا على مقارعتهم.

وبالفعل تقدّم بانيايا إلى الصدارة بـ 1:31.313 دقيقة خلال سلسلة اللفّات الأولى، وتواجد فبايو كوارتارارو خلفه مباشرة بفارق 0.084 ثانية.

وكان الفرنسيّ الشاب يتّجه لتقديم لفّة ثانية سريعة في ذات السلسلة، لكنّه ارتكب خطأً في المنعطف الأخير وارتجّت مقدّمة درّاجته عند الدخول إليه ما أدّى إلى عبوره المنعطف بشكلٍ واسع وتضييعه تلك اللفّة.

واتّبع مافيريك فينياليس استراتيجيّة مختلفة مجدّدًا عبر ثلاث طلعات ودخل في منتصف الحصّة لطلعة إضافيّة وتمكّن من انتزاع المركز الثاني في محاولته الأولى بفارق 0.073 ثانية عن بانيايا المتصدّر.

وواصل فينياليس للفّة ثانية سريعة على التوالي ونجح في تحسين زمنه مسُجّلًا دقيقة واحدة و31.268 ثانية.

وكانت اللفّات الأخيرة حامية في ظلّ الكثير من التحسينات من قبل أغلب السائقين.

وفي حين أنّ بانيايا بدا للحظات أنّه حسم قطب الانطلاق الأوّل لصالحه بعد أن نجح في كسر عتبة الـ 91 ثانية كزمنٍ قياسيٍ، إلّا أنّه تجاوز حدود المسار بالخروج من المنعطف الـ 16 الأخير، وهو ما أدّى إلى شطب زمنه.

في الأثناء كان فينياليس قد حسّن زمنه مُسجّلًا 1:31.077 دقيقة، وضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل.

وبشكلٍ مفاجئ فقد نجح ميلر في التواجد في المركز الثاني بفارق 0.076 ثانية، بينما تواجد كوارتارارو ثالثًا، وكانت خيبة الأمل واضحة عليه.

وقدّم بول إسبارغارو لفّة قويّة جدًا على متن درّاجة كاي تي ام وسيبدأ سباقه من المركز الرابع أمام بانيايا الذي كان زمنه السابق كافيًا فقط للمركز الخامس.

أمّا براد بيندر فقد أكّد تقدّم كاي تي ام بحلوله سادسًا أمام فالنتينو روسي، بينما أكمل فرانكو موربيديللي – الفائز بسباق الأحد الماضي – ودانيلو بيتروشي ودوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني: