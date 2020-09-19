موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
السباق خلال
22 ساعات
:
00 دقيقة
:
10 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

المشاركات
التعليقات
فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو
من قبل:

أحرز مافيريك فينياليس قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي عبر زمنٍ قياسيٍ جديد على حلبة ميزانو، وذلك بعد شطب زمن فرانشيسكو بانيايا لتجاوزه حدود المسار.

بعد فشلهما في التواجد ضمن العشرة الأوائل لضمان العبور المباشر إلى القسم الأوّل من التصفيات، قدّمت دوكاتي وتيرة قويّة في القسم الأوّل.

ونجح جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي في العبور رفقة أندريا دوفيزيوزو درّاج الفريق المصنعيّ.

وانطلقت المنافسات الحامية إثر ذلك بين الـ 12 الأوائل، وكان الأنظار تتّجه صوب درّاجي ياماها الذين سيطروا على تصفيات عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رفقة فرانشيسكو بانيايا الوحيد الذي كان قادرًا على مقارعتهم.

وبالفعل تقدّم بانيايا إلى الصدارة بـ 1:31.313 دقيقة خلال سلسلة اللفّات الأولى، وتواجد فبايو كوارتارارو خلفه مباشرة بفارق 0.084 ثانية.

وكان الفرنسيّ الشاب يتّجه لتقديم لفّة ثانية سريعة في ذات السلسلة، لكنّه ارتكب خطأً في المنعطف الأخير وارتجّت مقدّمة درّاجته عند الدخول إليه ما أدّى إلى عبوره المنعطف بشكلٍ واسع وتضييعه تلك اللفّة.

واتّبع مافيريك فينياليس استراتيجيّة مختلفة مجدّدًا عبر ثلاث طلعات ودخل في منتصف الحصّة لطلعة إضافيّة وتمكّن من انتزاع المركز الثاني في محاولته الأولى بفارق 0.073 ثانية عن بانيايا المتصدّر.

وواصل فينياليس للفّة ثانية سريعة على التوالي ونجح في تحسين زمنه مسُجّلًا دقيقة واحدة و31.268 ثانية.

وكانت اللفّات الأخيرة حامية في ظلّ الكثير من التحسينات من قبل أغلب السائقين.

وفي حين أنّ بانيايا بدا للحظات أنّه حسم قطب الانطلاق الأوّل لصالحه بعد أن نجح في كسر عتبة الـ 91 ثانية كزمنٍ قياسيٍ، إلّا أنّه تجاوز حدود المسار بالخروج من المنعطف الـ 16 الأخير، وهو ما أدّى إلى شطب زمنه.

في الأثناء كان فينياليس قد حسّن زمنه مُسجّلًا 1:31.077 دقيقة، وضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل.

وبشكلٍ مفاجئ فقد نجح ميلر في التواجد في المركز الثاني بفارق 0.076 ثانية، بينما تواجد كوارتارارو ثالثًا، وكانت خيبة الأمل واضحة عليه.

وقدّم بول إسبارغارو لفّة قويّة جدًا على متن درّاجة كاي تي ام وسيبدأ سباقه من المركز الرابع أمام بانيايا الذي كان زمنه السابق كافيًا فقط للمركز الخامس.

أمّا براد بيندر فقد أكّد تقدّم كاي تي ام بحلوله سادسًا أمام فالنتينو روسي، بينما أكمل فرانكو موربيديللي – الفائز بسباق الأحد الماضي – ودانيلو بيتروشي ودوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 9 1:31.077     167.120
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:31.153 0.076 0.076 166.980
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:31.222 0.145 0.069 166.854
4 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 9 1:31.308 0.231 0.086 166.697
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:31.313 0.236 0.005 166.688
6 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 9 1:31.389 0.312 0.076 166.549
7 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 7 1:31.436 0.359 0.047 166.463
8 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 9 1:31.566 0.489 0.130 166.227
9 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 9 1:31.574 0.497 0.008 166.213
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 9 1:31.581 0.504 0.007 166.200
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 9 1:31.617 0.540 0.036 166.135
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 4 1:32.284 1.207 0.667 164.934
بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

المقال السابق

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

بيجو تختار سيارتها الخارقة التي ستشارك بها في نسخة 2022 من سباق لومان 24 ساعة
لومان لومان / أخبار عاجلة

بيجو تختار سيارتها الخارقة التي ستشارك بها في نسخة 2022 من سباق لومان 24 ساعة

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: "الاستثمار الناجح" وراء انضمام ريكاردو إلى مكلارين في 2021

أحدث الأخبار

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

فينياليس لم يجد أيّة حلول لمشاكل تماسك ياماها
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس لم يجد أيّة حلول لمشاكل تماسك ياماها

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

57د
2
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

3
فورمولا 1

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس

4
موتو جي بي

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

5
لومان

بيجو تختار سيارتها الخارقة التي ستشارك بها في نسخة 2022 من سباق لومان 24 ساعة

أحدث الأخبار

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو
موتو جي بي

فينياليس يحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد شطب زمن بانيايا في ميزانو

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو
موتو جي بي

بانيايا يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثالثة في ميزانو

فينياليس لم يجد أيّة حلول لمشاكل تماسك ياماها
موتو جي بي

فينياليس لم يجد أيّة حلول لمشاكل تماسك ياماها

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.