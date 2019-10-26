فينياليس يتقدّم على ماركيز في التجارب الثالثة الغريبة في أستراليا

سجّل أربعة درّاجين فقط أزمنة في الدقائق الـ 20 الأولى من الحصّة، حيث كان أفضلهم أبطأ بسبع ثوانٍ من أفضل أزمنة الجمعة.

لكنّ الدراجين شرعوا في الدخول إلى الحلبة في النصف الثاني من الحصّة إلى أن تقدّم مارك ماركيز إلى الصدارة مع بقاء أقلّ من 10 دقائق على النهاية.

وبعد أن حقّق درّاج هوندا توقيتًا وقدره 1:31.577 دقيقة، توجّه الإسباني إلى خطّ الحظائر تاركًا فينياليس على الحلبة، حيث سجّل الأخير دقيقة واحدة و31.338 ثانية ليضمن الصدارة للحصّة الثالثة على التوالي.

وأكمل بول إسبارغارو الحصّة ثالثًا خلف بفارق قراب الثانية والنصف عن الصدارة، بينما تواجد يوهان زاركو في المركز الرابع.

وعاد يوهان زاركو للمشاركة هذا اليوم على إثر حادثه في الأمس وحلّ سادسًا، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لمنحه مقعدًا مباشرًا في القسم الثاني من التصفيات.

نتائج التجارب: