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موتو جي بي / جائزة أستراليا الكبرى / تقرير التجارب

فينياليس يتقدّم على ماركيز في التجارب الثالثة الغريبة في أستراليا

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فينياليس يتقدّم على ماركيز في التجارب الثالثة الغريبة في أستراليا
26-10-2019

تصدّر مافيريك فينياليس مجدّدًا حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أستراليا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تسبّبت فيه الرياح القويّة في التقليل من الحركة على حلبة فيليب آيلاند.

سجّل أربعة درّاجين فقط أزمنة في الدقائق الـ 20 الأولى من الحصّة، حيث كان أفضلهم أبطأ بسبع ثوانٍ من أفضل أزمنة الجمعة.

لكنّ الدراجين شرعوا في الدخول إلى الحلبة في النصف الثاني من الحصّة إلى أن تقدّم مارك ماركيز إلى الصدارة مع بقاء أقلّ من 10 دقائق على النهاية.

وبعد أن حقّق درّاج هوندا توقيتًا وقدره 1:31.577 دقيقة، توجّه الإسباني إلى خطّ الحظائر تاركًا فينياليس على الحلبة، حيث سجّل الأخير دقيقة واحدة و31.338 ثانية ليضمن الصدارة للحصّة الثالثة على التوالي.

وأكمل بول إسبارغارو الحصّة ثالثًا خلف بفارق قراب الثانية والنصف عن الصدارة، بينما تواجد يوهان زاركو في المركز الرابع.

وعاد يوهان زاركو للمشاركة هذا اليوم على إثر حادثه في الأمس وحلّ سادسًا، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لمنحه مقعدًا مباشرًا في القسم الثاني من التصفيات.

نتائج التجارب:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 7 01:31.338     175.313 332
2 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 01:31.577 00.239 00.239 174.856 341
3 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 15 01:32.989 01.651 01.412 172.201 338
4 5 France يوهان زاركو هوندا 11 01:33.630 02.292 00.641 171.022 326
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 01:34.248 02.910 00.618 169.900 325
6 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 01:34.844 03.506 00.596 168.833 313
7 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 10 01:35.051 03.713 00.207 168.465 326
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 4 01:35.263 03.925 00.212 168.090 335
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 01:35.473 04.135 00.210 167.720 320
10 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 8 01:35.747 04.409 00.274 167.240 317
11 17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 7 01:35.990 04.652 00.243 166.817 332
12 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 4 01:47.649 16.311 11.659 148.750 305
13 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 0         0
14 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 0         0
15 29 Italy أندريا يانوني أبريليا 0         0
16 36 Spain جوان مير سوزوكي 0         0
17 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 0         0
18 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 0         0
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 0         0
20 55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 0         0
21 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 0         0
22 99 Spain خورخي لورينزو هوندا 0         0
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السبت ١٦ نوفمبر
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القسم الثاني من التصفيات
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السبت ١٦ نوفمبر
08:35
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