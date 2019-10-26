فينياليس يتقدّم على ماركيز في التجارب الثالثة الغريبة في أستراليا
تصدّر مافيريك فينياليس مجدّدًا حصّة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة أستراليا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تسبّبت فيه الرياح القويّة في التقليل من الحركة على حلبة فيليب آيلاند.
سجّل أربعة درّاجين فقط أزمنة في الدقائق الـ 20 الأولى من الحصّة، حيث كان أفضلهم أبطأ بسبع ثوانٍ من أفضل أزمنة الجمعة.
لكنّ الدراجين شرعوا في الدخول إلى الحلبة في النصف الثاني من الحصّة إلى أن تقدّم مارك ماركيز إلى الصدارة مع بقاء أقلّ من 10 دقائق على النهاية.
وبعد أن حقّق درّاج هوندا توقيتًا وقدره 1:31.577 دقيقة، توجّه الإسباني إلى خطّ الحظائر تاركًا فينياليس على الحلبة، حيث سجّل الأخير دقيقة واحدة و31.338 ثانية ليضمن الصدارة للحصّة الثالثة على التوالي.
وأكمل بول إسبارغارو الحصّة ثالثًا خلف بفارق قراب الثانية والنصف عن الصدارة، بينما تواجد يوهان زاركو في المركز الرابع.
وعاد يوهان زاركو للمشاركة هذا اليوم على إثر حادثه في الأمس وحلّ سادسًا، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لمنحه مقعدًا مباشرًا في القسم الثاني من التصفيات.
نتائج التجارب:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|7
|01:31.338
|175.313
|332
|2
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|7
|01:31.577
|00.239
|00.239
|174.856
|341
|3
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|15
|01:32.989
|01.651
|01.412
|172.201
|338
|4
|5
|يوهان زاركو
|هوندا
|11
|01:33.630
|02.292
|00.641
|171.022
|326
|5
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|7
|01:34.248
|02.910
|00.618
|169.900
|325
|6
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|7
|01:34.844
|03.506
|00.596
|168.833
|313
|7
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|10
|01:35.051
|03.713
|00.207
|168.465
|326
|8
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|4
|01:35.263
|03.925
|00.212
|168.090
|335
|9
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|8
|01:35.473
|04.135
|00.210
|167.720
|320
|10
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|8
|01:35.747
|04.409
|00.274
|167.240
|317
|11
|17
|كاريل أبراهام
|دوكاتي
|7
|01:35.990
|04.652
|00.243
|166.817
|332
|12
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|4
|01:47.649
|16.311
|11.659
|148.750
|305
|13
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|0
|0
|14
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|0
|0
|15
|29
|أندريا يانوني
|أبريليا
|0
|0
|16
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|0
|0
|17
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|0
|0
|18
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|0
|0
|19
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|0
|0
|20
|55
|حفيظ سيارين
|كاي تي ام
|0
|0
|21
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|0
|0
|22
|99
|خورخي لورينزو
|هوندا
|0
|0
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الحدث
|جائزة أستراليا الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثالثة
فينياليس يتقدّم على ماركيز في التجارب الثالثة الغريبة في أستراليا
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرة الرابعة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
07:30
13:30
|
|القسم الأوّل من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|القسم الثاني من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:35
14:35
|
|السباق
|
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
|
08:00
14:00
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