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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / تقرير التجارب

فينياليس يتقدّم على روسي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة الأندلس الكبرى

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فينياليس يتقدّم على روسي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة الأندلس الكبرى
24-07-2020

نجح مافيريك فينياليس في تحقيق الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة الأندلس الكبرى الجولة الثانية من موسم 2020 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" ليتقدّم على زميله فالنتينو روسي.

انطلقت فعاليات الجولة الثانية من الموسم على حلبة خيريز التي استضافت الجولة الافتتاحيّة الأسبوع الماضي.

وتوجّه الدرّاجون بشكلٍ تدريجيّ وغير مكثّف إلى الحلبة بالنظر إلى امتلاكهم للكثير من البيانات من الأسبوع الماضي، وذلك في ظلّ غياب مارك ماركيز عن مجريات اليوم لمواصلة تعافيه من العمليّة الجراحيّة التي خضع لها الثلاثاء الماضي.

وتبادل الشقيقان أليكس وبول إسبارغارو الصدارة في البداية، قبل يُسجّل الأخير 1:37.497 دقيقة ويُحافظ على المركز الأوّل في الدقائق التالية.

لكنّ الترتيب بدأ يتقلّب مجدّدًا لدى دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة.

وفي حين أنّ روسي بدا متّجهًا لضمان الصدارة بـ 1:37.205 دقيقة، إلّا أنّ زميله فينياليس تمكّن من الإطاحة به بفارق 0.142 ثانية ليضمن صدارة الحصّة، وهو زمنٌ أسرع بثلاثة أعشارٍ من زمن الحصّة الأولى من الأسبوع الماضي.

وذهب المركز الثالث إلى براد بيندر ناشئ كاي تي ام الذي قدّم أداء واعدًا الأسبوع الماضي بالرغم من خطئه المبكّر.

وحلّ فرانكو موربيديللي رابعًا أمام بول إسبارغارو وميغيل أوليفيرا.

أمّا جاك ميلر فقد كان أفضل درّاجي دوكاتي في المركز السابع، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي وأليكس إسبارغارو وأندريا دوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى فابيو كوارتارارو الفائز بالجولة الافتتاحيّة بالمركز الـ 13 بفارق 0.829 ثانية عن زمن فينياليس، ولم يستخدم إطارًا خلفيًا ليّنًا جديدًا.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 21 1:37.063     164.046 284
2 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 1:37.205 0.142 0.142 163.806 285
3 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:37.370 0.307 0.165 163.528 288
4 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:37.416 0.353 0.046 163.451 284
5 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 18 1:37.442 0.379 0.026 163.407 290
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:37.492 0.429 0.050 163.324 288
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18 1:37.566 0.503 0.074 163.200 289
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:37.592 0.529 0.026 163.156 288
9 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:37.735 0.672 0.143 162.918 288
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 20 1:37.739 0.676 0.004 162.911 291
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:37.749 0.686 0.010 162.894 288
12 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 17 1:37.832 0.769 0.083 162.756 285
13 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:37.892 0.829 0.060 162.656 284
14 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:37.955 0.892 0.063 162.552 290
15 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:37.957 0.894 0.002 162.548 289
16 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 19 1:37.997 0.934 0.040 162.482 290
17 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:38.309 1.246 0.312 161.966 291
18 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 19 1:38.393 1.330 0.084 161.828 288
19 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 20 1:38.692 1.629 0.299 161.338 286
20 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 18 1:39.050 1.987 0.358 160.755 288
21 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:40.222 3.159 1.172 158.875 286
22 93 Spain مارك ماركيز هوندا 0          
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