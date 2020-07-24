فينياليس يتقدّم على روسي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة الأندلس الكبرى

انطلقت فعاليات الجولة الثانية من الموسم على حلبة خيريز التي استضافت الجولة الافتتاحيّة الأسبوع الماضي.

وتوجّه الدرّاجون بشكلٍ تدريجيّ وغير مكثّف إلى الحلبة بالنظر إلى امتلاكهم للكثير من البيانات من الأسبوع الماضي، وذلك في ظلّ غياب مارك ماركيز عن مجريات اليوم لمواصلة تعافيه من العمليّة الجراحيّة التي خضع لها الثلاثاء الماضي.

وتبادل الشقيقان أليكس وبول إسبارغارو الصدارة في البداية، قبل يُسجّل الأخير 1:37.497 دقيقة ويُحافظ على المركز الأوّل في الدقائق التالية.

لكنّ الترتيب بدأ يتقلّب مجدّدًا لدى دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة.

وفي حين أنّ روسي بدا متّجهًا لضمان الصدارة بـ 1:37.205 دقيقة، إلّا أنّ زميله فينياليس تمكّن من الإطاحة به بفارق 0.142 ثانية ليضمن صدارة الحصّة، وهو زمنٌ أسرع بثلاثة أعشارٍ من زمن الحصّة الأولى من الأسبوع الماضي.

وذهب المركز الثالث إلى براد بيندر ناشئ كاي تي ام الذي قدّم أداء واعدًا الأسبوع الماضي بالرغم من خطئه المبكّر.

وحلّ فرانكو موربيديللي رابعًا أمام بول إسبارغارو وميغيل أوليفيرا.

أمّا جاك ميلر فقد كان أفضل درّاجي دوكاتي في المركز السابع، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي وأليكس إسبارغارو وأندريا دوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اكتفى فابيو كوارتارارو الفائز بالجولة الافتتاحيّة بالمركز الـ 13 بفارق 0.829 ثانية عن زمن فينياليس، ولم يستخدم إطارًا خلفيًا ليّنًا جديدًا.

نتيجة الحصّة: