فينياليس يتقدّم على روسي في التجارب الحرّة الأولى لجائزة الأندلس الكبرى
نجح مافيريك فينياليس في تحقيق الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة الأندلس الكبرى الجولة الثانية من موسم 2020 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" ليتقدّم على زميله فالنتينو روسي.
انطلقت فعاليات الجولة الثانية من الموسم على حلبة خيريز التي استضافت الجولة الافتتاحيّة الأسبوع الماضي.
وتوجّه الدرّاجون بشكلٍ تدريجيّ وغير مكثّف إلى الحلبة بالنظر إلى امتلاكهم للكثير من البيانات من الأسبوع الماضي، وذلك في ظلّ غياب مارك ماركيز عن مجريات اليوم لمواصلة تعافيه من العمليّة الجراحيّة التي خضع لها الثلاثاء الماضي.
وتبادل الشقيقان أليكس وبول إسبارغارو الصدارة في البداية، قبل يُسجّل الأخير 1:37.497 دقيقة ويُحافظ على المركز الأوّل في الدقائق التالية.
لكنّ الترتيب بدأ يتقلّب مجدّدًا لدى دخول الحصّة دقائقها العشر الأخيرة.
وفي حين أنّ روسي بدا متّجهًا لضمان الصدارة بـ 1:37.205 دقيقة، إلّا أنّ زميله فينياليس تمكّن من الإطاحة به بفارق 0.142 ثانية ليضمن صدارة الحصّة، وهو زمنٌ أسرع بثلاثة أعشارٍ من زمن الحصّة الأولى من الأسبوع الماضي.
وذهب المركز الثالث إلى براد بيندر ناشئ كاي تي ام الذي قدّم أداء واعدًا الأسبوع الماضي بالرغم من خطئه المبكّر.
وحلّ فرانكو موربيديللي رابعًا أمام بول إسبارغارو وميغيل أوليفيرا.
أمّا جاك ميلر فقد كان أفضل درّاجي دوكاتي في المركز السابع، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي وأليكس إسبارغارو وأندريا دوفيزيوزو ترتيب العشرة الأوائل.
في المقابل اكتفى فابيو كوارتارارو الفائز بالجولة الافتتاحيّة بالمركز الـ 13 بفارق 0.829 ثانية عن زمن فينياليس، ولم يستخدم إطارًا خلفيًا ليّنًا جديدًا.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|21
|1:37.063
|164.046
|284
|2
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|20
|1:37.205
|0.142
|0.142
|163.806
|285
|3
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|19
|1:37.370
|0.307
|0.165
|163.528
|288
|4
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|20
|1:37.416
|0.353
|0.046
|163.451
|284
|5
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|18
|1:37.442
|0.379
|0.026
|163.407
|290
|6
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|17
|1:37.492
|0.429
|0.050
|163.324
|288
|7
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|18
|1:37.566
|0.503
|0.074
|163.200
|289
|8
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|19
|1:37.592
|0.529
|0.026
|163.156
|288
|9
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|16
|1:37.735
|0.672
|0.143
|162.918
|288
|10
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|20
|1:37.739
|0.676
|0.004
|162.911
|291
|11
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|18
|1:37.749
|0.686
|0.010
|162.894
|288
|12
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|17
|1:37.832
|0.769
|0.083
|162.756
|285
|13
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|20
|1:37.892
|0.829
|0.060
|162.656
|284
|14
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|17
|1:37.955
|0.892
|0.063
|162.552
|290
|15
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|20
|1:37.957
|0.894
|0.002
|162.548
|289
|16
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|19
|1:37.997
|0.934
|0.040
|162.482
|290
|17
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|19
|1:38.309
|1.246
|0.312
|161.966
|291
|18
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|19
|1:38.393
|1.330
|0.084
|161.828
|288
|19
|38
|برادلي سميث
|أبريليا
|20
|1:38.692
|1.629
|0.299
|161.338
|286
|20
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|18
|1:39.050
|1.987
|0.358
|160.755
|288
|21
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|8
|1:40.222
|3.159
|1.172
|158.875
|286
|22
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|0
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