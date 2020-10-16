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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / تقرير التجارب

فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون

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فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون
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تقدّم مافيريك فينياليس ثلاثيّة ياماها خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي.

تحسّنت الظروف في فترة ما بعد الظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما كان يعني قدرة الدرّاجين على تسجيل أزمنة أسرع.

وتواجد جوان مير في الصدارة في المراحل الأولى لصالح سوزوكي، لكنّ فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة عاد مع بقاء 10 دقائق على النهاية لتسجيل 1:48.210 دقيقة ليقفز إلى الصدارة بفارقٍ قارب النصف ثانية عن مير في تلك المرحلة.

لكنّ الجميع عاد للضغط في الدقائق الأخيرة، ومجدّدًا كان ثلاثيّ ياماها مُسيطرًا في الأمام.

إذ بعد تصدّره للحصّة الأولى، عاد فينياليس ليخطف الصدارة مجدّدًا بتوقيت وقدره 1:47.779 دقيقة وكان الدرّاج الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 108 ثوانٍ.

وحلّ كوارتارارو خلفه في المركز الثاني على بُعد رُبع ثانية، بينما تواجد فرانكو موربيديللي في المركز الثالث.

من جانبه حلّ مير رابعًا، لكن بفارقٍ شاسعٍ عن الصدارة بلغ 0.730 ثانية، وتقدّم الإسباني على كال كراتشلو درّاج ال سي آر هوندا بقرابة عُشرٍ من الثانية.

ووضع أليكس إسبارغارو درّاجة أبريليا في المركز السادس أمام شقيقه بول درّاج كاي تي ام، بينما حلّ أليكس ماركيز ثامنًا، في الوقت الذي أكمل فيه تاكاكي ناكاغامي وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

وكان من اللافت غياب جميع درّاجي دوكاتي عن العشرة الأوائل، وسيتعيّن عليهم القتال في الحصّة الثالثة صباح الغد من أجل التواجد ضمن العشرة الأوائل لضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 15 1:47.771     169.626 342
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:48.020 0.249 0.249 169.235 342
3 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:48.218 0.447 0.198 168.925 341
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 18 1:48.501 0.730 0.283 168.485 341
5 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 19 1:48.598 0.827 0.097 168.334 348
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:48.670 0.899 0.072 168.223 348
7 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 18 1:48.746 0.975 0.076 168.105 348
8 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 1:48.823 1.052 0.077 167.986 347
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18 1:48.824 1.053 0.001 167.985 339
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:48.839 1.068 0.015 167.961 344
11 5 France يوهان زاركو دوكاتي 16 1:48.906 1.135 0.067 167.858 346
12 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 19 1:49.003 1.232 0.097 167.709 347
13 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 20 1:49.015 1.244 0.012 167.690 350
14 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18 1:49.026 1.255 0.011 167.673 347
15 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 19 1:49.107 1.336 0.081 167.549 344
16 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18 1:49.165 1.394 0.058 167.460 342
17 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:49.208 1.437 0.043 167.394 341
18 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 18 1:49.258 1.487 0.050 167.317 344
19 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:49.488 1.717 0.230 166.966 351
20 6 Germany ستيفان برادل هوندا 16 1:50.091 2.320 0.603 166.051 346
21 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:50.244 2.473 0.153 165.821 347
فينياليس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المليئة بالحوادث في أراغون

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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