فينياليس يتقدّم ثلاثيّة ياماها في التجارب الثانية في أراغون

تحسّنت الظروف في فترة ما بعد الظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما كان يعني قدرة الدرّاجين على تسجيل أزمنة أسرع.

وتواجد جوان مير في الصدارة في المراحل الأولى لصالح سوزوكي، لكنّ فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة عاد مع بقاء 10 دقائق على النهاية لتسجيل 1:48.210 دقيقة ليقفز إلى الصدارة بفارقٍ قارب النصف ثانية عن مير في تلك المرحلة.

لكنّ الجميع عاد للضغط في الدقائق الأخيرة، ومجدّدًا كان ثلاثيّ ياماها مُسيطرًا في الأمام.

إذ بعد تصدّره للحصّة الأولى، عاد فينياليس ليخطف الصدارة مجدّدًا بتوقيت وقدره 1:47.779 دقيقة وكان الدرّاج الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 108 ثوانٍ.

وحلّ كوارتارارو خلفه في المركز الثاني على بُعد رُبع ثانية، بينما تواجد فرانكو موربيديللي في المركز الثالث.

من جانبه حلّ مير رابعًا، لكن بفارقٍ شاسعٍ عن الصدارة بلغ 0.730 ثانية، وتقدّم الإسباني على كال كراتشلو درّاج ال سي آر هوندا بقرابة عُشرٍ من الثانية.

ووضع أليكس إسبارغارو درّاجة أبريليا في المركز السادس أمام شقيقه بول درّاج كاي تي ام، بينما حلّ أليكس ماركيز ثامنًا، في الوقت الذي أكمل فيه تاكاكي ناكاغامي وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

وكان من اللافت غياب جميع درّاجي دوكاتي عن العشرة الأوائل، وسيتعيّن عليهم القتال في الحصّة الثالثة صباح الغد من أجل التواجد ضمن العشرة الأوائل لضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

نتيجة الحصّة: