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موتو جي بي / جائزة أستراليا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

فينياليس يتفوّق على كوارتارارو بأكثر من نصف ثانية وينطلق أوّلًا في أستراليا

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فينياليس يتفوّق على كوارتارارو بأكثر من نصف ثانية وينطلق أوّلًا في أستراليا
27-10-2019

فرض درّاج ياماها مافيريك فينياليس سيطرته على تصفيات جائزة أستراليا الكبرى للموتو جي بي ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل بفارق أكثر من نصف ثانية عن أقرب منافسيه فابيو كوارتارارو.

واصل فينياليس تحقيق العلامة الكاملة ووتيرته التي ظهر بها فيما سبق من مجريات نهاية الأسبوع على حلبة فيليب آيلاند، حيث كسر حاجز الدقيقة و29 ثانية خلال طلعته الأولى ليتصدّر بأريحية جدول الأزمنة بالتوجّه إلى منتصف الحصّة.

وبعد عودته إلى الحلبة، حسّن درّاج ياماها زمنه على الفور بشكل طفيف ليتقدّم أكثر على منافسيه، قبل أن يواصل تحسين توقيته في آخر لفّتين.

في المقابل، لم يتمكّن درّاج بيتروناس ياماها كوارتارارو ولا درّاج هوندا مارك ماركيز من تحسين أزمنتهما خلال الطلعة الثانية، حيث حجز فينياليس مكانه بأريحية على خانة الانطلاق الأولى بزمن بلغ دقيقة و28.492 ثانية.

ويُكمل الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق كلّ من كوارتارارو وماركيز، في الوقت الذي حسّن فيه درّاج ياماها المصنعي الآخر فالنتينو روسي زمنه في المراحل الأخيرة ليحجز المركز الرابع.

المركز الخامس ذهب إلى دانيلو بيتروشي أمام كال كراتشلو، في حين كان المركزان السابع والثامن من نصيب أليكس إسبارغارو وأندريا يانوني تواليًا ضمن يوم قوي بالنسبة لأبريليا.

وقد أكمل درّاج براماك جاك ميلر ودرّاج دوكاتي المصنعي أندريا دوفيزيوزو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فرانكو موربيدللي زميل كوارتارارو بالفريق حلّ بالمركز الـ 11، بينما تأهّل أليكس رينز خلفه مباشرة.

وضمن أولى تصفياته مع مع "ال سي آر هوندا" اكتفى يوهان زاركو بالمركز الـ 14 خلف جوان مير وأمام فرانسيسكو بانيايا.

من جديد، تأهّل درّاج هوندا المصنعي الآخر خورخي لورينزو في مؤخّرة الترتيب، إذ سينطلق من المركز الـ 19.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج الزمن الفارق
1 12 Spain مافيريك فينياليس 01:28.492  
2 20 France فابيو كوارتارارو 01:29.043 00.551
3 93 Spain مارك ماركيز 01:29.216 00.724
4 46 Italy فالنتينو روسي 01:29.243 00.751
5 9 Italy دانيلو بيتروشي 01:29.339 00.847
6 35 United Kingdom كال كراتشلو 01:29.535 01.043
7 41 Spain أليكس إسبارغارو 01:29.558 01.066
8 29 Italy أندريا يانوني 01:29.581 01.089
9 43 Australia جاك ميلر 01:29.615 01.123
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 01:29.667 01.175
11 21 Italy فرانكو موربيديلي 01:29.716 01.224
12 42 Spain أليكس رينز 01:29.947 01.455
13 36 Spain جوان مير 01:29.712 01.220
14 5 France يوهان زاركو 01:30.008 01.516
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 01:30.075 01.583
16 17 Czech Republic كاريل أبراهام 01:30.165 01.673
17 44 Spain بول إسبارغارو 01:30.180 01.688
18 82 Finland ميكا كاليو 01:30.495 02.003
19 99 Spain خورخي لورينزو 01:31.179 02.687
20 55 Malaysia حفيظ سيارين 01:31.285 02.793
21 53 Spain تيتو راباط 01:31.941 03.449
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