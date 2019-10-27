فينياليس يتفوّق على كوارتارارو بأكثر من نصف ثانية وينطلق أوّلًا في أستراليا

واصل فينياليس تحقيق العلامة الكاملة ووتيرته التي ظهر بها فيما سبق من مجريات نهاية الأسبوع على حلبة فيليب آيلاند، حيث كسر حاجز الدقيقة و29 ثانية خلال طلعته الأولى ليتصدّر بأريحية جدول الأزمنة بالتوجّه إلى منتصف الحصّة.

وبعد عودته إلى الحلبة، حسّن درّاج ياماها زمنه على الفور بشكل طفيف ليتقدّم أكثر على منافسيه، قبل أن يواصل تحسين توقيته في آخر لفّتين.

في المقابل، لم يتمكّن درّاج بيتروناس ياماها كوارتارارو ولا درّاج هوندا مارك ماركيز من تحسين أزمنتهما خلال الطلعة الثانية، حيث حجز فينياليس مكانه بأريحية على خانة الانطلاق الأولى بزمن بلغ دقيقة و28.492 ثانية.

ويُكمل الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق كلّ من كوارتارارو وماركيز، في الوقت الذي حسّن فيه درّاج ياماها المصنعي الآخر فالنتينو روسي زمنه في المراحل الأخيرة ليحجز المركز الرابع.

المركز الخامس ذهب إلى دانيلو بيتروشي أمام كال كراتشلو، في حين كان المركزان السابع والثامن من نصيب أليكس إسبارغارو وأندريا يانوني تواليًا ضمن يوم قوي بالنسبة لأبريليا.

وقد أكمل درّاج براماك جاك ميلر ودرّاج دوكاتي المصنعي أندريا دوفيزيوزو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فرانكو موربيدللي زميل كوارتارارو بالفريق حلّ بالمركز الـ 11، بينما تأهّل أليكس رينز خلفه مباشرة.

وضمن أولى تصفياته مع مع "ال سي آر هوندا" اكتفى يوهان زاركو بالمركز الـ 14 خلف جوان مير وأمام فرانسيسكو بانيايا.

من جديد، تأهّل درّاج هوندا المصنعي الآخر خورخي لورينزو في مؤخّرة الترتيب، إذ سينطلق من المركز الـ 19.

نتيجة التصفيات: