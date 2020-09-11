فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في ميزانو بفارق نصف ثانية

يقام أول سباقَي ميزانو على مسار أُعيدت سفلتته حديثاً، حيث نجح فينياليس بتسجيل دقيقة و32.198 ثانية وبفارق أكبر من نصف ثانية عن أفضل اللفات المسجلة في 2018.

كما أن جائزة سان مارينو ستكون أولى الجولات التي تستضيف الجمهور في موسم 2020، مع أعداد مدروسة وضمن قوانين التباعد الاجتماعي.

وكان بول أسبارغارو أول من سجل أزمنة سريعة مع دقيقة و34.115 ثانية، بعد أن خرج عدة دراجين لاستكشاف الحلبة.

وسرعان ما سجل فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها الزمن الأسرع، مع دقيقة و34.093 ثانية.

لكن زمنه لم يصمد طويلاً حيث عاد أسبارغارو إلى الصدارة ومن ثم تلاه فينياليس مع دقيقة و33.479 ثانية.

ومع بقاء 25 دقيقة فقط على النهاية، سجل كوارتارارو مجدداً أسرع الأزمنة مع دقيقة و33.435 ثانية، حيث بقي هذا التوقيت صامداً حتى المراحل الأخيرة من الحصة.

دوفيزيوزو واجه المتاعب في الحصة، حيث تعرض لمشكلة مع دراجته دوكاتي، ولم يتمكن من حلها، لينتقل لاستعمال الدراجة الثانية خلال المراحل الختامية ليتقدم إلى المركز التاسع المؤقت.

بعدها سجل كوارتارارو أفضل أزمنته قبل ست دقائق ومن ثم حسنه إلى دقيقة و33.089 ثانية.

ومع بقاء دقيقتين، سجل فينياليس أسرع الأزمنة مع إطار قاسٍ جديد ومن ثمّ حسنه في لفته الأخيرة بنصف ثانية إلى دقيقة و32.198 ثانية لينهي أولاً في التجارب الحرة الأولى أمام كوارتارارو.

المركز الثالث أحرزه أليكس أسبارغارو أمام يوهان زاركو دراج دوكاتي وبرادلي سميث دراج أبريليا.

جوان مير أنهى الحصة سادساً أمام جاك ميلر دراج دوكاتي، كال كراتشلو، بول أسبارغارو وتاكاكي ناكاغامي.

وخرج فالنتينو روسي من المراكز العشرة الأولى، أمام فرانكو موربيديللي وبراد بيندر ودوفيزيوزو.



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