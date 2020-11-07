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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس: ياماها "تضيّع اللقب" كلّ عام بسبب الأخطاء

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فينياليس: ياماها "تضيّع اللقب" كلّ عام بسبب الأخطاء
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قال مافيريك فينياليس أنّ الأخطاء التي يرتكبها فريقه ياماها "تُضيّع فرص المنافسة على اللقب"، وذلك بعد تلقّيه عقوبة الانطلاق من خطّ الحظائر في سباق جائزة أوروبا الكبرى لتغييره محرّكه.

أُجبرت ياماها على تغيير محرّك فينياليس وتجاوز بذلك الحدّ الأقصى المسموح به من المحرّكات لهذا العام بسبب مخاوف على صعيد الموثوقيّة.

وكان فينياليس قد خسر ببساطة ثلاثة محرّكات منذ خيريز على إثر المشكلة التقنيّة في وحدته الثانية، بينما اعتُبر محرّكان غير قانونيين بعد تحكيم "فيم" يوم الخميس.

ولم يكن أمام ياماها سوى منحه محرّكًا جديدًا، وهو ما يعني انطلاقه من خطّ الحظائر.

وقال الإسباني الذي يتأخّر بـ 19 نقطة عن صدارة البطولة حاليًا: "يُمكنكم تخيّل شعوري الآن، نضيّع فرصة الفوز باللقب كلّ عام بسبب الأخطاء".

وأضاف: "لكنّ الوضع مثالي في بيتي، لديّ حياةٌ مثاليّة، ولا أريد أن أكون غاضبًا بعد الآن، أريد أن أكون سعيدًا".

وأردف: "لذا، لو لم أحظَ بفرصة هذا العام، فسأحصل على فرصة في العام المقبل أو الذي يليه. لديّ عامان إضافيان مع ياماها، ويُمكننا تحقيق إنجازات رائعة معًا".

وقال فينيالي أنّ مشاكل محرّكه الحاليّة نتيجة إدراك ياماها لوجود مشاكل في الموثوقيّة بعد فوات الأوان في خيريز، لولا ذلك لكان لا يزال يملك محرّكًا آخرًا الآن، بالرغم من أنّه يُعتقد بأنّ المحرّكين الأوّل والثالث في قائمته كانا غير قانونيين.

وقال الإسباني: "ربّما أدركوا المشكلة في خيريز بعد أن أغلقنا المحرّك الثالث. كانت تلك المشكلة الكبرى، كونه لولا ذلك لكنت لا أزال أملك أربعة محرّكات، أي واحدٌ إضافي الآن".

وأضاف: "انتهت محرّكاتي منذ أراغون، لذا كنت أعمل على إدارة الوضع بأفضل طريقة ممكنة في السباق الثاني وكان لديّ محرّكٌ واحدٌ قد قطع مسافات طويلة، لذا لم أُكمل الكثير من اللفّات".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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