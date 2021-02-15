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فينياليس: ياماها بقدورها أن تصبح "فريقًا واحدًا متكاملًا" بعد روسي

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فينياليس: ياماها بقدورها أن تصبح "فريقًا واحدًا متكاملًا" بعد روسي

يعتقد مافيريك فينياليس أنّ ياماها بوسعها أن تصبح "فريقًا واحدًا متكاملًا" في 2021 بعد رحيل بطل العالم في "الموتو جي بي" سبع مرات فالنتينو روسي وانتقاله إلى صفوف "بيتروناس اس آر تي".

وقّعت ياماها مع فابيو كوارتارارو ليحل مكان روسي لموسم 2021 في بداية العام الماضي، حيث ما يزال الإيطالي المخضرم درّاجًا مدعومًا مصنعيًا بانتقاله إلى "اس آر تي".

ويشعر فينياليس أنّه وخلال الأعوام الثلاثة الماضية افتقرت ياماها للوحدة داخل صفوفها، إذ يعتقد بأنّه لم يعد هنالك الآن ذلك الانقسام داخل المرآب بوجود "فريق فالنتينو" و"فريقي"، وأنّ الصانع الياباني بمقدوره أن يكون "أكثر تكاملًا ووحدة" في 2021.

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فقال خلال حدث إطلاق درّاجة 2021 اليوم: "أعتقد أنّ المهم للغاية بالنسبة لنا هو وحدة الفريق، كونه وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية كان كل طاقم يعمل وحيدًا".

وأضاف: "لم نكن جميعًا كيانًا واحدًا، وأعتقد مع إستيبان (غارسيا، رئيس الطاقم)، وكذلك لين (جارفيس، المدير العام) ومايو (ميريغالي، مدير الفريق)، فإنّ ما نحاول القيام به هو توحيد الأشخاص الـ 20 أو الـ 24 ضمن فريق عمل واحد".

وتابع: "وذلك بالنسبة لي أهم من أي شيء من أجل الإبقاء على الأجواء والمشاعر جيّدة. إذ كان الوضع صعبًا بعد الأعوام السابقة مع الانقسام داخل الفريق، والآن أظن بأنّ لدينا الفرصة لأن نكون فريقًا واحدًا متكاملًا ونضمي قُدمًا في ذات الوجهة مع كلا الدراجين من أجل تحقيق ما يلائم قدراتنا".

وأكمل: "من الصعب بالنسبة لي الاعتقاد بأنّ الدراجة يمكن أن تتغير كثيرًا من حلبة إلى أخرى، لذلك علينا أولًا تخطي كل هذه المشكلات التي لدينا، وبالتأكيد ستأتي النتائج كوننا نملك السرعة ولدينا سجل جيّد في التصفيات وخضنا سباقات جيّدة".

من جهته، اتفق كوارتارارو مع تعليقات زميله، مُشيرًا إلى أنّهما قد أظهرا مستويات أداء مشابهة خلال الموسم الماضي، ما سيساعد في تطوير درّاجة "ام1".

فقال: "في خيريز، كلانا حقق ثنائية، ومن ثمّ في نهاية الموسم كنا دومًا سويًا، إذ حققت المركز السابع، كان هو في المركز الثامن، أو العكس. أعتقد بأنّه كانت لدينا ذات المآخذ على الدراجة، لذلك أرى أن بمقدورنا القيام بعمل جيّد سويًا".

ياماها تطلق درّاجتها "ام1" لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتلتزم في البطولة حتى 2026

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