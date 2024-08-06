فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

قال مافيريك فينياليس أنّ وضع أبريليا الحالي في الموتو جي بي "يزداد سوءًا" مع كلّ جولة بعد عطلة نهاية أسبوعٍ كارثيّة بالنسبة إليه في جائزة بريطانيا الكبرى.

بعد معاناته من التآكل المفرط لإطارات "ميديوم" على متن درّاجته "آر.اس-جي.بي"، تراجع فينياليس الفائز بجائزة الأمريكيّتين الكبرى من المركز الثامن على شبكة الانطلاق إلى الـ 13 في خطّ النهاية، وهي النتيجة الأسوأ له هذا الموسم.

من جانبه تراجع زميله إسبارغارو من قطب الانطلاق الأوّل إلى السادس في بريطاني، على بُعد حوالي 10 ثوانٍ عن إينيا باستيانيني الفائز لصالح دوكاتي.

وبدت وتيرة أبريليا الضعيفة في سيلفرستون أسوأ كون إسبارغارو فاز على ذات الحلبة العام الماضي، كما كانت الدرّاجة أسرع في المراحل الأولى من الموسم.

ومثّل تراجع أداء أبريليا في السباقات الأخيرة مصدر قلقٍ بالنسبة لفينياليس، حيث حثّ الحظيرة الإيطاليّة على إيجاد حلولٍ لقلب هذا المنحى.

وقال: "من الصعب قبول النتيجة. ليس هذا ما نتطلّع إليه بكلّ صدق. نحتاج لفهم ما نفتقده، لأنّ تآكل الإطار الخلفي ليس طبيعيًا أصلًا".

وأردف: "نحتاج لفهم سبب أنّنا لم نكن بالمستوى الذي نحتاج لأن نكون عليه في السباقات الأربعة الأخيرة".

وأكمل: "انتهى الإطار بالكامل بعد ستّ لفّات فقط. انتقلت من أزمنة في فلك 1:59 إلى 2:01 دقيقة. لذا نحتاج لفهم ما يتسبّب في استهلاك الإطارات هكذا، لأنّني لم أتجاوز مطلقًا حدود السرعة في كامل السباق محاولًا التحكّم في الوتيرة".

ثمّ تابع: "صحيحٌ أنّني كنت قادرًا على القتال في بعض الأحيان في السباق القصير، لكن حالما وضعنا إطار ميديوم للسباق، فقد كنت أحاول القيادة ببطء ولم أضغط بقوّة مطلقًا".

وواصل شرحه بالقول: "لذا من المهمّ أن يُحاول المصنع معالجة المشكلة قليلًا، والبحث عن طريقة يُمكننا من خلالها قلب الوضع، لأنّه يزداد سوءًا. نحتاج للبحث عن طريقة للنهوض مجدّدًا".