فينياليس: موسم 2020 ضائعٌ بالنسبة لي ولياماها

يتواجد فينياليس حاليًا على بُعد 19 نقطة عن المتصدّر جوان مير مع بقاء ثلاث جولات على النهاية، وسينطلق من خطّ الحظائر ضمن جائزة أوروبا الكبرى بعد أن تجاوز قدر المحرّكات المتاحة له في الموسم.

وجاء ذلك على إثر اعتبار "فيا" ياماها مذنبة على صعيد استخدامها محرّكات غير قانونيّة في جائزة إسبانيا الكبرى، وتمّ خصم نقاطٍ من رصيدها.

وكان الباب قد فُتح أمام بقيّة الدرّاجين للتنافس على اللقب في ظلّ غياب ماركيز المصاب منذ بداية الموسم.

وعندما سُئل إن كان 2020 موسمًا ضائعًا، قال فينياليس: "أجل بالتأكيد، إذ علينا أن نكون واضحين بشأن غياب مارك، لذا كانت هذه فرصة جيّدة حقًا".

وأضاف: "لذا بالتأكيد كان وضعًا مثاليًا للفوز باللقب. لكنّنا خسرنا موسم 2017 وكذلك 2020 من خلال ذات الأخطاء".

وقال فينياليس أنّ جدل المحرّكات غير القانونيّة، الذي زعمت ياماها أنّه جاء نتيجة "إغفالٍ داخلي"، كان أمرًا "دفع الفريق ثمنه طوال الموسم".

واعترف الإسبانيّ أنّه علم منذ سباقَي النمسا أنّه سيُواجه المتاعب على صعيد المحرّكات في بقيّة الموسم.

كما أنّه تحسّر على عدم استقرار أداء ياماها خلال موسم 2020، وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن أجازف. لو لم تعمل الدرّاجة... أعني أنّه إن لم أتمكّن من تقديم أزمنة قويّة للحاق بدرّاجي الصدارة فلن أجازف. لن أسقط أو أُصيب نفسي".

وأكمل: "سأقدّم أقصى أداء ممكن مثل المعتاد، لكنّ ذلك كان صعبًا للغاية بالتأكيد. لكنّنا سنرى".