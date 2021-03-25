فينياليس من دون رئيس طاقم حتى يوم سباق قطر للموتو جي بي

برزت بعض الشائعات مطلع هذا الأسبوع أنّ إستيبان غارسيا رئيس طاقم فينياليس في صفوف ياماها قد أُصيب بفيروس كورونا.

وأكّد فينياليس أنّ نتيجة تحليل غارسيا الأوّليّ كانت تفاعليّة، ما يعني أنّ النتيجة لن تُحسب، لكنّ تحليله الثاني عاد سلبيًا أمسٍ الأربعاء.

بالرغم من ذلك فإنّ غارسيا سيبقى في العزل الذاتي في فندقه حتّى يوم السبت، ما يعني بقاء فينياليس من دون رئيس طاقم على الحلبة حتّى يوم السباق.

لكنّ الإسباني مرتاحٌ حيال الوضع ويثق في قدرة غارسيا على دعمه من فندقه خلال مجريات الجمعة والسبت.

وقال فينياليس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل إن كانت شائعات تحليل غارسيا الإيجابيّ صحيحة: "كلّا، لا في الحقيقة".

وأضاف: "لم يكن تحليل إستيبان لا إيجابيا ولا سلبيًا، أعتقد بأنّ الاسم الصحيح هو تفاعلي".

وأردف: "أجرى تحليلًا آخر أمسٍ الأربعاء وعاد سلبيًا. لكنّه يحتاج للبقاء في فندقه حتّى يوم السبت".

وأكمل: "لذا سيخرج في الـ 28 من مارس من أجل الحضور في السباق، لكنّنا سنبقى على اتّصال في جميع الأحوال. بالطبع لن تكون مشكلة بالنسبة إلينا".

ثمّ تابع: "نعرف أنّ إستيبان سيدعمنا من الفندق. أكملنا الكثير من اللفّات في التجارب على الأقل، لذا ليس لدينا الكثير لاختباره. نحتاج للتواجد على المسار وفهم الكثير من الأشياء ومعرفة كيف نجعل الدرّاجة أسرع".

واختتم بالقول: "لا توجد الكثير من الأشياء لفعلها. ذلك مؤسف كونه ليس لدينا كامل طاقم الفريق. لكنّنا هادئون للغاية على الأقل كون تحليله سلبي، لذا فإنّ بقيّة الفريق بخير".