فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

أظهر فينياليس وتيرة قوية خلال حصص التجارب الحرة لجولتَي أراغون، لكنه عانى أثناء السباقين مع انخفاض مستوى التماسك، إذ اكتفى بالمركز السابع يوم الأحد بعد انطلاقه رابعاً.

وهيمن فرانكو موربيديللي على السباق على متن دراجة ياماها لعام 2019، في حين أكمل ثنائي سوزوكي أليكس رينز وجوان مير منصة التتويج.

وساهم المركز الثالث في توسيع مير لصدارته في الترتيب العام إلى 14 نقطة عن أقرب منافسيه، في حين يقبع فينياليس على بُعد 19 نقطة من الصدارة مع تبقي 3 جولات على النهاية.

وعندما سُئِل عمّا عليه فعله لتقليص الفارق مع مير، قال فينياليس: "الأمر مستحيل مع الدراجة الحالية".

وأضاف: "دراجات سوزوكي تحلق لوحدها. لذا ليس بمقدورنا فعل أيّ شيء. علينا أن نأمل فقط أن تكون لدينا دراجة مثالية في فالنسيا، وأن نحظى بانطلاقة جيدة ونبدأ من المقدمة كي نرى ما إذا سنخسر مراكز أو لا".

وأكمل: "ليست لدينا الترسانة اللازمة لمنافسة سوزوكي، إذ يبدو بأنّه في وسعهم الدوران بشكل أسرع ولديهم المزيد من السرعة عند المنعطفات".

وتابع: "لذا، لا يمكننا مواجهة ذلك عبر الضغط على دواسة الوقود فقط. لدينا بعض الأفكار، لكن سيكون من الصعب جداً تحسين الدراجة لأنّنا لم نحرز أيّ تقدّم منذ تجارب ماليزيا".

وأردف: "إذا عملت الدراجة على النحو الصحيح، سنكون في وضع جيد. إذا لم تسر الأمور على هذا النحو، سنحاول الخروج بأخف الأضرار وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وعندما سُئِل أين توجد أفضلية دراجة 2019 التي يقودها موربيديللي، أجاب فينياليس: "ببساطة إنّه الحمض النووي لدراجات ياماها – الدوران وسرعة عبور المنعطفات".