فينياليس: مشاكل ياماها تمّ "تفاديها" على حلبة بورتيماو

أكمل فينياليس مجريات الجمعة من جائزة البرتغال الكبرى الأولى في الموتو جي بي في المركز الثاني خلف يوهان زاركو، واعترف بأنّه مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أنّ شعر بهكذا تنافسيّة.

وقال درّاج ياماها أنّ ذلك يعود إلى الأسفلت على الحلبة البرتغاليّة واختلافه الكامل عن أسفلت حلبة فالنسيا التي عانى عليها في طريقه إلى المركز العاشر نهاية الأسبوع الماضي، وأنّ هذا الأسفلت يُخفي مشاكل ياماها مع التماسك.

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وقال الإسباني: "آخر مرّة شعرت فيها بهكذا تنافسيّة كانت في ميزانو، استمتعت بالقيادة على الدرّاجة هناك. نحتاج الآن لفهم الكثير من الأشياء كون هناك بعض المنعطفات الصعبة على الدرّاجة الحاليّة. نحتاج لمواصلة العمل".

وأضاف: "الأسفلت مختلفٌ بالكامل عن فالنسيا، لذا أعتقد بأنّ الدرّاجة تتقبّله بشكلٍ أفضل بكثير، خاصة عند اللمسة الأولى على عتلة الوقود، التماسك أفضل بكثير ويُمكنني القيادة بشكلٍ أفضل".

وأكمل: "تفادينا الكثير من المشاكل، خاصة على صعيد التماسك الجانبيّ. نشعر ببعض الراحة من هذا الجانب".

وبشكلٍ لافتٍ فقد قال الإسبانيّ أنّ الأسفلت الجديد ليس عالي التماسك في الحقيقة، وأنّ ياماها "لا تزال تحتاج لفهم" سبب عدد تكرار مشاكل فالنسيا.

"حسنًا، التماسك ليس عاليًا جدًا لكن هناك تماسك جيّد" قال فينياليس، وأضاف: "نحتاج لفهم ذلك وسبب افتقارنا للتماسك في فالنسيا. عملنا اليوم على ارتفاع الدرّاجة، ولم نُغيّر توازن الأوزان، أعتقد بأنّنا سنفعل ذلك يوم السبت".

ثمّ اختتم: "نحتاج لفهم الأفضل للتصفيات والسباق. لذا في النهاية أعتقد بأنّ اللفّة السريعة كانت جيّدة. الإطار الليّن ليس رائعًا جدًا. إنّهٌ ليّنٌ جدًا من الجهة اليسرى، لذا بالتأكيد لا يُمكنك استخراج الأداء الأقصى منه".