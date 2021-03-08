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موتو جي بي / تجارب قطر / أخبار عاجلة

فينياليس "متفاجئ" بوتيرته القوية على المسافات الطويلة في تجارب قطر "للموتو جي بي"

اعترف مافيريك فينياليس بأنّ وتيرته القوية على المسافات الطويلة خلال اليوم الثاني من التجارب الشتوية "للموتو جي بي" في قطر كانت "مفاجئة" له، ولا سيّما وأنه لم يختبر بعد هيكل درّاجة ياماها الجديد.

فينياليس "متفاجئ" بوتيرته القوية على المسافات الطويلة في تجارب قطر "للموتو جي بي"

أكمل فينياليس اليوم الثاني من التجارب في المركز السابع بفارق 0.455 ثانية عن الصدارة التي كانت من نصيب زميله بالفريق المصنعي لياماها فابيو كوارتارارو، لكنّه كان من بين درّاجين قلائل قاموا بمحاكاة للسباق.

وبدت وتيرة درّاج ياماها قوية، حيث كان فينياليس - الذي عانى من حادثة صغيرة عند المنعطف الثاني يوم أمس - قادرًا على تسجيل أزمنة بين فلك دقيقة و55 ثانية ودقيقة و54 ثانية على درّاجة "ام1" مشابهة كثيرًا لتلك التي قادها في 2020.

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وأوضح فينياليس أنّ عمله يوم أمس تركّز أكثر على أسلوب قيادته وإعدادات الأنظمة الإلكترونية، وأنّه تحمّس بوتيرته عندما لم يكن التماسك على المسار في أفضل حالاته، وهي نقطة ضعف أساسية لطالما لاحقته مع ياماها في الأعوام الأخيرة.

"حسنًا، لم نعمل في الواقع بعد مع الهيكل الجديد" قال فينياليس عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تفسير سبب وتيرته القوية.

وأضاف: "حظينا فقط بالحزمة القديمة وبضعة أمور عامة على الدرّاجة الثانية. حيث ركزّت أكثر اليوم على أسلوب قيادتي وكذلك تسجيل أزمنة جيّدة، إلى جانب محاولة عدم الشعور بالضغط أكثر من اللازم على الدراجة والتمتع بتدفق جيّد".

وتابع: "عملنا كذلك مع جانب الأنظمة الإلكترونية كثيرًا، حيث رأيت العديد من الأمور المثيرة للاهتمام، ولهذا أحظى بشعور إيجابي، كونه وعندما يتراجع التماسك على المسار، أرى الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام على صعيد أسلوب القيادة".

وأكمل: "بصراحة، كنت متفاجئًا للغاية أنّه وبحلول منتصف اليوم كنت في فلك الدقيقة و54 ثانية، وذلك أمر إيجابي للغاية كون التماسك لم يكن جيّدًا، ولكن كان بمقدوري القيادة بسرعة كبيرة".

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جديرٌ بالذكر أنّ متصدر يوم أمس كوارتارارو قد اختبر قدرًا أكبر من أجزاء موسم 2021، بما فيها الهيكل الجديد - والذي يبدو أقرب في خصائصه من نسخة 2019 المفضلة لديه - وذراع تأرجح كربونية.

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موتو جي بي: كوارتارارو يتفوّق على ميلر في تجارب الأحد في قطر

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