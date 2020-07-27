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موتو جي بي / جائزة الأندلس الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس "لم يكن قادرًا على التنفّس" خلف روسي في سباق الأندلس

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فينياليس "لم يكن قادرًا على التنفّس" خلف روسي في سباق الأندلس
27-07-2020

اعترف مافيريك فينياليس بأنّه لم يكن قادرًا على التنفّس أثناء تواجده خلف زميله في ياماها فالنتينو روسي ضمن سباق جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي بالنظر إلى درجات الحرارة العالية.

تعيّن على الدرّاجين مجابهة حرارة بلغت 40 درجة مئويّة خلال السباق من موسم 2020 على حلبة خيريز، كما تزداد تلك الحرارة عندما يتواجد درّاجٌ خلف آخر بالنظر إلى توجّه غازات العادم الساخنة نحوه.

وتواجد فينياليس في المركز الثاني عند الانطلاقة لكنّه أخطأ في الكبح عند نهاية اللفّة الأولى وتراجع خلف روسي.

وعانى الإسباني لتجاوز زميله قبل أن يتراجع خلف فرانشيسكو بانيايا وفرانكو موربيديللي في منتصف السباق.

وفي حين أنّ عاد لاحقًا لانتزاع المركز الثاني من روسي في اللفّة ما قبل الأخيرة عند خطأ الأخير في المنعطف التاسع، اعترف فينياليس بأنّ السباق كان ليكون مختلفًا لو انتزع الصدارة من فابيو كوارتارارو عند الانطلاقة.

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وقال الإسباني: "حسنًا، في الحقيقة كان من المستحيل التنفّس في هذا السباق".

وأضاف: "أوّلًا حاولت تجاوز فابيو في اللفّة الأولى والحصول على الهواء النقيّ أمامي لأنّني شعرت بقوّة على الدرّاجة".

وأردف: "لكنّني عبرت المنعطف الـ 13 بشكلٍ واسع وتجاوز فالنتينو. لم يكن بوسعي القيام بأيّ شيء. وعلقت خلف فالنتينو، لم يكن بوسعي التنفّس في أغلب اللفّات، كنت مدمّرًا".

ثمّ تابع: "لا أعلم سبب ذلك، ربّما الحرارة الصادرة من الدرّاجة الأخرى. لكنّني كنت منهكًا بالكامل اليوم، لم يكن بوسعي القيام بالمزيد".

وأكمل: "كنت أحافظ على قواي للضغط في النهاية، واستعدت وتيرتي. فرّطت في الفوز عند المنعطف الأوّل اليوم، لولا ذلك لكان السباق مختلفًا".

واختتم بالقول: "ليست هذه فرصة ضائعة. لدينا 40 نقطة ولسنا بعيدين جدًا عن المركز الأوّل في البطولة، لا أرى ذلك بالأمر السلبيّ".

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