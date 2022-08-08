فينياليس لم يشك "مطلقًا" في خطوة انتقاله إلى أبريليا بعد منصة تتويجه في سيلفرستون

انفصل فينياليس عن ياماها على نحوٍ مثير للجدل العام الماضي، حيث وقّع عقدًا للقيادة لصالح أبريليا من جائزة أراغون الكبرى الموسم الماضي، وسجّل منصة تتويجه الأولى مع الفريق في أسين هذا الموسم قبل أن يصعد العتبة الثانية في سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي بعد خسارته الفوز بفارق ضئيل.

وشكّلت السباقات الأولى لفينياليس مع أبريليا مرحلة تعلّم للإسباني، حيث عانى من أجل التواجد بانتظام ضمن العشرة الأوائل قبل جائزة كتالونيا الكبرى، في حين تواجد زميله أليكس إسبارغارو بانتظام على منصة التتويج.

وعند سؤاله في سيلفرستون إذا ما شكّ مطلقًا في خطوة انتقاله إلى أبريليا قبل تأدياته القوية الأخيرة، قال فينياليس: "مطلقًا. آمنت جدًا بهذا المشروع وأثق كثيرًا في نفسي".

وأضاف: "لذلك دومًا ما اعتقدت بأنها مسألة وقت فقط، مسألة عمل. حيث علمنا بأن لدينا القدرة على التواجد في المقدمة والمنافسة في الصدارة خلال السباقات، مثلما أظهرنا في الجولات الماضية".

وتابع: "تركيزنا دومًا على أنفسنا. لم أصل بعد إلى الأداء الأقصى مع الدراجة على الحلبات المختلفة، لذلك سأواصل الضغط والإيمان وأحاول أن أركز على الأمور الصائبة".

جديرٌ بالذكر أن فينياليس كان على بعد نصف ثانية من التفوق على فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في سباق سيلفرستون يوم أمس الأحد، لكنه ما يزال يرى بأن مركز الوصافة يعدّ نتيجة رائعة له ولفريق أبريليا.

حيث قال: "أنا سعيد بالنتيجة لكن عيني على الفوز. أستهد تحقيق الانتصار كونن نؤمن بقدرتنا على بلوغ ذلك".