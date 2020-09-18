فينياليس لم يجد أيّة حلول لمشاكل تماسك ياماها

كسر فينياليس الزمن القياسيّ لحلبة ميزانو في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى، لكنّه عانى من مشاكل الافتقار للتماسك "التقليديّة" على متن درّاجته ياماها عندما يكون خزّان وقودها ممتلئًا في المراحل الأولى من السباقات.

وبحديثه أمسٍ الخميس، مزح فينياليس بأنّه تحوّل من وحشٍ إلى "قطّة"، وذلك بعد أن أكمل السباق سادسًا.

وقال فينياليس الذي أكمل يوم الجمعة رابعًا: "للأسف لم نجد أيّ شيء" وذلك عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد حقّق أيّ تقدم على صعيد مشاكله.

وأضاف: "اعتقدنا أنّنا فعلنا ذلك، لكن بالنسبة لإعدادات السباق فإنّنا لم نجد أيّ شيء. حاولنا محاكاة ذات الظروف بخزّان ممتلئ، وذات قدر الطاقة لكنّنا واجهنا ذات المشاكل".

وأكمل: "لذا سأختبر شيئًا مختلفًا جدًا غدًا. ركّزنا كثيرًا على القسم الخلفيّ من الدرّاجة لإيجاد المزيد من التماسك. مرّت ثلاث سنوات وأنا لا أحصل على المزيد من التماسك من الدرّاجة".

وأردف: "لذا لا أريد خسارة المزيد من الوقت في القسم الخلفي. نعلم أنّ القسم الخلفي يعمل بطريقة ما، ونحتاج للتعايش مع ذلك".

ثمّ تابع: "سنُحاول التركيز على الإطار الأمامي أكثر غدًا، ونُحاول كسب المزيد من التماسك والمزيد من الاستقرار في المقدّمة وكذلك في الانعطاف".