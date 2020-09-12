فينياليس "لا يكترث لنتيجة سباق ميزانو" بعد وتيرته الخياليّة في ميزانو

على إثر منصّتي التتويج في أوّل جولتين في خيريز، اقتصر فينياليس على تسجيل ثمانية نقاطٍ فقط في سباقات برنو وريد بُل الثلاثة، وعانى بشدّة على متن درّاجته ياماها، ولم يتمكّن بعد من التغلّب على فابيو كوارتارارو على المسار في 2020.

وانتهى سباقه في جائزة ستيريا الكبرى بشكلٍ مرعب عندما تعطّلت مكابحه واضطرّ للقفز عن درّاجته على سرعة 240 كلم/س واتّضح لاحقًا أنّه تجاهل نصائح بريمبو باستخدام نظام مكابح مختلف.

وبعد تقديمه لأداء قويّ طوال عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن في ميزانو مثلما كان متوقّعًا، خطف فينياليس قطب الانطلاق الأوّل بلفّة قياسيّة في التصفيات ليدعم بذلك وتيرته القويّة على صعيد السباق بوتيرة قويّة على مدار اللفّة الواحدة.

وقال الإسباني حيال السباق: "الأمر الوحيد الذي أريده هو الاستمتاع. كانت السباقات الثلاثة الماضية سيّئة بصدق، خاصة السباق الأخير الذي واجهت فيه الكثير من المتاعب، أريد فقط الاستمتاع. سأضغط منذ المنعطف الأوّل حتّى النهاية".

وأكمل: "لا أكترث للنتيجة. أريد فقط الاستمتاع على الدرّاجة، وأن أستمتع مع فريقي وأحاول منحه أفضل نتيجة ممكنة".

في المقابل اكتفى كوارتارارو بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق، وذلك بعد أن واجه مشاكل على صعيد ضعف الشعور بمقدّمة الدرّاجة مثل تصفيات العام الماضي.

وقال حيال ذلك: "مثل العام الماضي، حظيت بشعورٍ رائع في التجارب الثالثة، لكن مثل العام الماضي لم أحظَ بشعورٍ بمقدّمة الدرّاجة. إن لم تحظَ بشعورٍ جيّد على حلبة كهذه ذات منعطفات سريعة، فلا يُمكنك الضغط لتحقيق زمنٍ قويّ. لكنّني سعيدٌ بالتواجد في الصفّ الأوّل بالرغم من ذلك".

بدوره قال فالنتينو روسي، الذي تصدّر التجارب الحرّة الثالثة، أنّه شعر بأنّ ياماها "احتاجت" لنتيجة السبت هذه على إثر السباقَين الصعبين في النمسا.

وقال الإيطاليّ الذي تأهّل رابعًا: "ياماها تنافسيّة جدًا على هذه الحلبة. احتجنا لذلك. احتجنا للعودة إلى المقدّمة والمنافسة على أفضل المراكز كون جولتَي النمسا كانتا صعبتين للغاية".