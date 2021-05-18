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فينياليس: كوارتارارو تمتّع بـ "شجاعة" أكبر في الأجواء الممطرة في لومان

قال الإسباني مافيريك فينياليس أنّ زميله فابيو كوارتارارو تمتّع بـ "شجاعة كافية" للضغط على الإطارات الملساء عندما بدأت الأمطار بالتهاطل خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي وذلك سبب تراجع الإسباني إلى الخلف.

فينياليس: كوارتارارو تمتّع بـ "شجاعة" أكبر في الأجواء الممطرة في لومان

تصدّر فينياليس السباق لبرهة في اللفّات الافتتاحيّة على الإطارات الملساء، لكنّه تراجع إلى المركز الخامس قبل وقفات الصيانة في اللفّة الخامسة بعد أن ارتكب خطأ.

وواصل الإسباني خسارة المزيد من الوقت لصالح المتصدّرين ليدخل خطّ الحظائر متأخّرًا عنهم بـ 20 ثانية.

وحلّ فينياليس عاشرًا في النهاية وعانى على صعيد التماسك عندما عاد المسار للجفاف، وذلك في الوقت الذي حقّق فيه زميله كوارتارارو منصّة تتويج.

"أعتقد بأنّ فابيو تمتّع بشجاعة كافية عندما تهاطلت الأمطار وكنّا على إطارات ملساء، كسب 20 ثانية بالمقارنة معنا" قال فينياليس الذي بات يتأخّر بـ 24 نقطة عن كوارتارارو في بطولة الدرّاجين.

وأضاف: "اقتصرت المشاكل على ذلك الجانب، لم تكن هناك مشاكل في الدرّاجة".

وأردف: "ذلك خطئي وكانت الدرّاجة تعمل بشكلٍ جيّد. لم نكن محظوظين. حقّقنا انطلاقة جيّدة وأنا سعيدٌ بذلك".

ثمّ تابع: "أنهيت السباق بموجات إيجابيّة كوننا استعدنا أداءنا عندما جفّ المسار، لكنّني أعتقد بأنّه لو كان السباق جافًا لقدّمت وتيرة جيّدة وابتعدت".

وأكمل: "حظيت بشعورٍ جيّد لكنّني ارتكبت خطأً عند المنعطفين 9 و10 وخسرت لصالح مارك ماركيز، وفابيو وجاك ميلر. ومن ثمّ كنت تائهًا. كان ذلك خطئي بالكامل وحاولت التعافي لكن يبدو أنّ درّاجتنا لا تعمل جيّدًا عندما تكون هناك كميّة مياه قليلة على المسار. نعلم أنّ الدرّاجة تعمل جيّدًا عندما تكون الأجواء ممطرة بالكامل، لكنّ الوضع معقّدٌ عندما لا يحدث ذلك".

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روسي لا يحبّ سباقات الموتو جي بي المتقلّبة "الخطرة"

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