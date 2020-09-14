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فينياليس: كنت مجرّد قطعة على المسار في سباق ميزانو

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فينياليس: كنت مجرّد قطعة على المسار في سباق ميزانو
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قال مافيريك فينياليس أنّه كان مجرّد قطعة على المسار بعد مواجهته للمزيد من مشاكل السباق على متن درّاجته ياماها في طريقه للمركز السادس ضمن جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي.

كسر فينياليس الزمن القياسيّ لحلبة ميزانو في التصفيات ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل، وكان المرشّح الأبرز لتحقيق الفوز في السباق بعد وتيرته القويّة في محاكاة السباق خلال حصص التجارب.

لكنّ فينياليس كان الدرّاج الوحيد الذي اختار الإطار الخلفيّ القاسي، وعانى منذ البداية وتراجع إلى المركز السادس، في الوقت الذي سيطر فيه فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها على السباق. وتُعدّ هذه مشكلة متكرّرة بالنسبة لفينياليس على مرّ الأعوام الماضية، حيث اعترف بأنّ ياماها لا تزال غير قادرة على التوصّل إلى شرحٍ واضح لسبب ذلك.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا يُمكن فعله لحلّ المشكلة، كان فينياليس في حيرة من أمره، لكنّه يعتقد بأنّه لا يُمكنه الشعور "بالكثير من الحماس" في المرّة المقبلة التي يحظى فيها بتصفيات قويّة.

وقال حيال ذلك: "المشكلة أنّنا لا نملك تفسيرًا واضحًا. انتقلت من كسر الزمن القياسي إلى مجرّد قطعة ثابتة على المسار بالمقارنة مع الآخرين. لذا من الصعب للغاية أن تحافظ على إيمانك وحافزك كدرّاج، إذ ما المزيد الذي بوسعك فعله؟".

وأردف: "هل أحتاج لتغيير أسلوب قيادتي 70 مرّة في عطلة نهاية أسبوع واحدة من أجل جعل الدرّاجة تعمل؟ ويصل السباق وأواجه ذات المشاكل مجدّدًا. ذلك صعب ولا أريد أن أقول طوال الوقت أنّ الدرّاجة لا تعمل".

وأكمل: "الدراجة كما هي، ولدينا هذه المشاكل. أحتاج للتعوّد عليها ولا أريد الشعور بحماس مفرط عندما أحظى بهكذا تصفيات في المستقبل".

ثمّ تابع: "في ما يتعلّق بالإطار القاسي، فقد سجّلت أزمنة في فلك 1:32.1 دقيقة بالأمس عليه. وكانت حرارة المسار هذا الصباح 19 درجة وكنت قادرًا على تسجيل 1:33.1 دقيقة على إطارٍ قاسٍ مستهلكٍ للغاية".

وواصل شرحه بالقول: "كان خيار الإطار صحيحًا بالنسبة. لا أعلم، للأمر علاقة بالدرّاجة بالتأكيد".

وستحصل ياماها على فرصة تقييم أدائها مباشرة نهاية هذا الأسبوع بالنظر إلى خوض البطولة لسباقٍ ثانٍ على ذات الحلبة.

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة سان مارينو الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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