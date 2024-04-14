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الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة الأمريكيتين

فينياليس قام "بأمر سحري" على متن دراجته أبريليا في يوم السبت ضمن جولة الأمريكيتين

قال مافيريك فينياليس أنه قام "بأمر سحري" على متن دارجته أبريليا يوم أمس السبت ضمن جائزة الأمريكيتين الكبرى في الموتو جي بي، مُسجلًا قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق القصير.

مافيريك فينياليس، أبريليا رايسينغ تيم

غولد غوز/ صور لات

كسر الإسباني الزمن القياسي لحلبة الأمريكيتين مُحرزًا قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم، وهو ما نجح بترجمته إلى فوز مهيمن بالسباق القصير.

وتمكن فينياليس من فرض سيطرة كاملة على مجريات السباق ليحقق الفوز بفارق 2.294 ثانية مسجلًا فوزه الثاني بالسباقات القصيرة في 2024.

وبينما بدا سعيدًا إثر تحقيقه الفوز بالسباق القصير، لكن فينياليس شعر بأن التصفيات كانت أكثر متعة، بيد أنه "لا يعرف" كيف كسر الرقم القياسي وسجّل دقيقتين و00.864 ثانية.

حيث قال: "أحاول الاستمتاع بهذه اللحظة، ما حدث كان مدهشًا"، مُضيفًا: "بالنسبة لي، فقد استمتعت بالتصفيات أكثر من السباق القصير، إذ لا أعلم كيف قمت بهذه اللفة".

وتابع: "قمت بأمر سحري لا أعلمه مع الدراجة اليوم، وهذا مدهش للغاية. أنا سعيد جدًا".

وأردف: "أثق بالطبع أن بمقدورنا القيام بعمل رائع هذا الموسم، ليس فقط هنا، ولكن على مدار العام. شعوري أفضل من أي وقت مضى بكل تأكيد".

جديرٌ بالذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها فينياليس فوزين في جولتين متتاليتين خلال مسيرته في الموتو جي بي منذ أيامه الأولى في مسيرته مع ياماها، عندما فاز في قطر والأرجنتين في 2017.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما تبدو دراجته أبريليا مشابهة لدراجة الصانع الياباني، قال فينياليس: "لا، أنا أقود الآن ضمن مستوى مختلف تمامًا. أتمنى لو كان شعوري هكذا مع الدراجة قبل بضع سنوات، كونه لدي الآن الخبرة واللياقة. أشعر بأنني أقوى بدنيًا هذا العام من أي وقت مضى، وأعمل بجد من أجل ذلك".

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