فينياليس قاد ذات الدرّاجة المروّعة في ألمانيا في طريقه إلى قطب الانطلاق الأوّل في أسين

تأهّل فينياليس في المركز الـ21 وأكمل السباق أخيرًا في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي ما دفعه إلى القول بأنّ ياماها تخلّ احترامه عبر طريقة تعاملها مع متاعبه في 2021 وزعم بأنّه سينسخ إعدادات زميله فابيو كوارتارارو في أسين.

وبالرغم من أنّ فينياليس اعتمد إعدادات كوارتارارو على إحدى درّاجتَيه، فإنّه استخدم درّاجة مطابقة لتلك التي قادها في ألمانيا ضمن عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن ليتصدّر حصص التجارب الحرّة الثلاث الأولى ويُحقّق زمنًا قياسيًا جديدًا في التصفيات ويظفر بقطب الانطلاق الأوّل.

وقال فينياليس أنّ الدفعة الكبرى نهاية هذا الأسبوع جاءت من الأسفلت الجديد لحلبة أسين، وهو ما منحه التماسك الذي يحتاجه لاستخراج أقصى أداء من درّاجته ياماها.

وقال الإسباني: "كان من المفترض أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي في كلّ عطلة نهاية أسبوع. أعتقد بأنّ لدينا مستوى جيّد، وثقتنا عالية".

وأضاف: "لديّ ثقة عالية في ما يُمكننا فعله، لم نجد سبيًل لفعل ذلك فحسب. الحمدلله أنّ التجارب الأولى كانت جيّدة وتمتّعت بتماسك جيّد وكان بوسعي أن أكون سريعًا".

وأردف: "هذه هي المشكلة. ليس لدينا تماسك ولسنا قادرين على التحسّن ونحن نحاول ونختبر الكثير من الأشياء".

وأكمل: "لم نلمس أيّ شيء على الدرّاجة نهاية هذا الأسبوع بكلّ صدق. قلت: لن نلمس الدرّاجة، إنّها مثاليّة. وها هي تعمل الآن وكانت جيّدة وأنا سعيدٌ وسنرى الآن".

وواصل شرحه بالقول: "لدينا فرصة جيّدة للسباق، وسنضغط بأقصى طاقتنا. النتيجة لن تكون مهمّة بالنسبة لي، الأهم هو الضغط طوال اللفّات الـ 25".

ثمّ تابع: "عندما لا يكون لديك تماسك على هذا النوع من الدرّاجات فلا يسعك فعل أيّ شيء".

وكان فينياليس قد ألغى لقاءاته الصحفيّة يوم الجمعة وذلك لخوضه لاجتماعٍ تقني مطوّلٍ بعد التجارب.

ولا يشعر فينيال بحاجته للهدوء بالنظر إلى ما مرّ به خلال هذا الموسم من فوزه بالجولة الافتتاحيّة في قطر.

وقال حيال ذلك: "كلّا، ذلك غير كافٍ، لا يُمكنني انتظار المزيد من السباقات. يكفي أنّني واجهت نتائج سيّئة للغاية في خمسة أو ستّة سباقات متتالية".

وأكمل: "الوضع صعبٌ عليّ كوني عادة عندما يكون التماسك ضعيفًا فإنّني أقدر على إكمال لفّة والتواجد في الأمام، لكنّني لم أقدر حتّى على فعل ذلك في السباقات الماضية".

وأردف: "سقطت مرّة في كلّ سباق، وعادة لا أسقط مطلقًا خلال الموسم. ربّما تلك إشارة على مدى سوء الوضع. لكن لا يُمكنني الشعور بالهدوء".