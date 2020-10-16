فينياليس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المليئة بالحوادث في أراغون

تأخّرت انطلاقة الحصّة بسبب الأجواء الباردة للغاية، حيث اعتبرت إدارة السباق المسار باردًا وغير آمنٍ للقيادة عليه.

ولدى انطلاقة الحصّة أخيرًا، فقد تمتّعت درّاجات ياماها الثلاثة - وذلك في ظلّ غياب فالنتينو روسي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا - بالوتيرة الأقوى المبكّرة، حيث تقدّم فرانكو موربيديللي إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:50.433 دقيقة.

لكنّ فينياليس كان قريبًا منه للغاية على متن درّاجة الفريق المصنعيّ، حيث بلغ الفارق بينهما 0.019 ثانية.

وشهدت اللحظات التالية تعرّض يوهان زاركو لحادث عند المنعطف الـ 15 على سرعة عالية نسبيًا، والأمر ذاته بالنسبة لأليكس ماركيز درّاج هوندا.

وواصل الإسباني تقدّمه – بالرغم من أنّه كاد أن يقع في المنعطف الـ 15 بعد ارتجاج درّاجته - حيث نجح في تسجيل زمن سريع مع بقاء 15 دقيقة على النهاية، وبلغ توقيته هذه المرّة 1:49.866 دقيقة.

لكنّ موربيديللي بدوره لم يبقَ مكتوف اليدين، حيث عاد بدوره لتحسين زمنه ليُصبح على بُعد 0.085 ثانية من فينياليس.

إلّا أنّ موربيديللي سقط إثر ذلك عند المنعطف الـ 14 بعد أن فقد السيطرة على درّاجته، وكذلك الحال بالنسبة لإيكر ليكونا.

وتعود كلّ تلك الحوادث إلى ضعف التماسك على المسار بسبب برودة الأجواء.

وبقي ترتيب الحصّة على ذلك النحو ليضمن فينياليس الصدارة بذلك التوقيت، بينما حافظ موربيديللي على مركزه الثاني.

وحلّ فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة ثالثًا، بينما نجح أليكس ماركيز في التواجد في المركز الرابع.

أمّا تاكاكي ناكاغامي فقد وضع درّاجة ال سي آر هوندا في المركز الخامس وتقدّم بفارق 0.005 ثانية على جوان مير درّاج سوزوكي.

وتواجد بول إسبارغارو خامسًا أمام كال كراتشلو وأليكس رينز، بينما أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: