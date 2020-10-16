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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى / تقرير التجارب

فينياليس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المليئة بالحوادث في أراغون

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فينياليس في صدارة التجارب الحرّة الأولى المليئة بالحوادث في أراغون
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نجح مافيريك فينياليس في تسجيل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة أراغون الكبرى للموتو جي بي، وذلك في ظلّ تسبّب الأجواء الباردة في سقوط الكثير من الدرّاجين.

تأخّرت انطلاقة الحصّة بسبب الأجواء الباردة للغاية، حيث اعتبرت إدارة السباق المسار باردًا وغير آمنٍ للقيادة عليه.

ولدى انطلاقة الحصّة أخيرًا، فقد تمتّعت درّاجات ياماها الثلاثة - وذلك في ظلّ غياب فالنتينو روسي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا - بالوتيرة الأقوى المبكّرة، حيث تقدّم فرانكو موربيديللي إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:50.433 دقيقة.

لكنّ فينياليس كان قريبًا منه للغاية على متن درّاجة الفريق المصنعيّ، حيث بلغ الفارق بينهما 0.019 ثانية.

وشهدت اللحظات التالية تعرّض يوهان زاركو لحادث عند المنعطف الـ 15 على سرعة عالية نسبيًا، والأمر ذاته بالنسبة لأليكس ماركيز درّاج هوندا.

وواصل الإسباني تقدّمه – بالرغم من أنّه كاد أن يقع في المنعطف الـ 15 بعد ارتجاج درّاجته - حيث نجح في تسجيل زمن سريع مع بقاء 15 دقيقة على النهاية، وبلغ توقيته هذه المرّة 1:49.866 دقيقة.

لكنّ موربيديللي بدوره لم يبقَ مكتوف اليدين، حيث عاد بدوره لتحسين زمنه ليُصبح على بُعد 0.085 ثانية من فينياليس.

إلّا أنّ موربيديللي سقط إثر ذلك عند المنعطف الـ 14 بعد أن فقد السيطرة على درّاجته، وكذلك الحال بالنسبة لإيكر ليكونا.

وتعود كلّ تلك الحوادث إلى ضعف التماسك على المسار بسبب برودة الأجواء.

وبقي ترتيب الحصّة على ذلك النحو ليضمن فينياليس الصدارة بذلك التوقيت، بينما حافظ موربيديللي على مركزه الثاني.

وحلّ فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة ثالثًا، بينما نجح أليكس ماركيز في التواجد في المركز الرابع.

أمّا تاكاكي ناكاغامي فقد وضع درّاجة ال سي آر هوندا في المركز الخامس وتقدّم بفارق 0.005 ثانية على جوان مير درّاج سوزوكي.

وتواجد بول إسبارغارو خامسًا أمام كال كراتشلو وأليكس رينز، بينما أكمل أليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 17 1:49.866     166.391 0
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 14 1:49.951 0.085 0.085 166.263 0
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:50.142 0.276 0.191 165.974 0
4 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 14 1:50.176 0.310 0.034 165.923 0
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:50.420 0.554 0.244 165.556 0
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:50.425 0.559 0.005 165.549 0
7 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 16 1:50.464 0.598 0.039 165.491 0
8 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 11 1:50.598 0.732 0.134 165.290 0
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:50.721 0.855 0.123 165.106 0
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:50.801 0.935 0.080 164.987 0
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 17 1:50.973 1.107 0.172 164.731 0
12 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 14 1:51.219 1.353 0.246 164.367 0
13 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 14 1:51.241 1.375 0.022 164.335 0
14 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:51.285 1.419 0.044 164.270 0
15 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 19 1:51.340 1.474 0.055 164.188 0
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:51.357 1.491 0.017 164.163 0
17 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 15 1:51.408 1.542 0.051 164.088 0
18 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 10 1:51.442 1.576 0.034 164.038 0
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 19 1:51.581 1.715 0.139 163.834 0
20 5 France يوهان زاركو دوكاتي 15 1:51.807 1.941 0.226 163.503 0
21 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 1:51.934 2.068 0.127 163.317 0
22 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 0         0
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أراغون الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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