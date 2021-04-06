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موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: عليك أن تكون "مجنوناً" عند منافسة درّاجي دوكاتي

قال درّاج ياماها مافيريك فينياليس بأنّه "عليك أن تكون مجنوناً في بعض الأحيان" عند منافسة درّاجي دوكاتي في أعقاب جائزة الدوحة الكبرى للموتو جي بي.

فينياليس: عليك أن تكون "مجنوناً" عند منافسة درّاجي دوكاتي

بعد فوزه بسباق جائزة قطر الكبرى حقّق فينياليس المركز الخامس في سباق الدوحة حيث تراجع للمركز الـ 11 بعد انطلاقته السيئة مع بداية مجرياته.

وتحلّى بوتيرة قوية مماثلة لوتيرة زميله في ياماها والفائز بالسباق فابيو كوارتارارو حيث شقّ طريقه إلى الأمام، لكنّ خطأً خلال منافسته لدرّاج براماك خورخي مارتن في المراحل الأخيرة حرمه من الوصول لمنصة التتويج وجعله يتراجع خلف درّاج سوزوكي أليكس رينز.

"أعتقد بأنّنا حقّقنا نتيجتَين جيّدتَين خلال السباقَين ونحن سعداء للغاية بذلك" قال فينياليس، الذي يحتلّ المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن المتصدّر يوهان زاركو.

وأضاف: "ضغطتُ كثيراً على الدراجة خلال اللفات الثلاث الأخيرة وكنت أحاول التجاوز".

وأكمل: "طلبتُ الكثير من الدراجة، لذا سأحاول أن أكون أكثر لطفاً في المرّة القادمة، كي أحاول استخراج أقصى ما فيها عند الضرورة".

وتابع: "لكن، لمنافسة دراجات دوكاتي عليك أن تكون عدائياً، عليك أن تكون مجنوناً في بعض الأحيان".

وأردف: "هذا ما حاولت القيام به، لكنّني لم أحدّد المكان الذي يقوم فيه خورخي بالكبح لذا كبحتُ بشكل متأخر واقتربت منه كثيراً، ولتفادي الاصطدام به واصلت السير للأمام وخسرت منصة التتويج في تلك اللحظة".

كما انهمك فينياليس في العمل على الانطلاقات طيلة الفترة الشتوية، لكنه اعترف بأنّ زمن ردّ الفعل في جائزة الدوحة الكبرى خذله وكاد يفقد السيطرة على القسم الأمامي للدراجة الذي ارتفع بعض الشيء عند الانطلاقة.

وقال بخصوص ذلك: "حسناً، المشكلة عند الانطلاقة كانت زمن ردّ الفعل، كنتُ بطيئاً للغاية".

واسترسل: "بعد ذلك ارتفعت مقدّمة الدراجة وكدت أفقد السيطرة عليها".

واستدرك: "بالطبع عندما رأيت بأنّني في المركز الـ 11 خلال اللفة الأولى، قلت في نفسي ’حسناً، حافظ على الإطارات وستعود بشكل أقوى‘ وهذا ما قمتُ به".

واستطرد: "أعتقد بأنّ السباق كان جيّداً، تمكنّا من العودة وأعتقد أنّ هذا هو الأهمّ".

واختتم: "دعونا نقول بالرغم من أنّه كان يوماً سيئاً لكنّنا ظفرنا بالمركز الخامس، وهذا في غاية الأهميّة".

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زاركو: صدارة ترتيب الموتو جي بي "ليست خلاصاً" لبلوغي الحضيض مع كاي تي أم

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