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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس "ضلّ طريقه" مع ياماها في كتالونيا

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فينياليس "ضلّ طريقه" مع ياماها في كتالونيا
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قال مافيريك فينياليس أنّه "ضلّ طريقه" على صعيد إعدادات درّاجته ياماها خلال سباق جائزة كتالونيا الكبرى، ما ساهم في اكتفائه بالمركز التاسع في سباق الأحد.

تمتّع درّاج ياماها بوتيرة قويّة في حصص التجارب الحرّة وكان من المتوقّع أن يُنافس على الفوز في سباق الأحد، لكنّه تراجع كثيرًا بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل نتيجة ضعف تسارع درّاجة ياماها.

نتيجة لذلك أكمل اللفّة الأولى في المركز الـ 16 ولم يتمكّن من تحقيق الكثير من التقدّم إثر ذلك إلى أن عبر خطّ النهاية تاسعًا – مستفيدًا من عدّة انسحابات في الأمام.

وقال الإسباني أنّه "أفرط" في محاولة تحسين تماسك حافة الإطار في التجارب الحرّة ما كان يعني "عدم معرفته ما يجب اختياره" على صعيد الإعدادات للسباق.

واعترف الإسباني بأنّ سباقه كان "كارثيًا" وأنّه حائرٌ لأنّه "لا يفهم أيّ شيء".

وقال الإسباني: "لم يسر أيّ شيء وفق المخطط. حاولنا تحقيق أقصى قدرٍ من النقاط، لكنّ نفس المشكلة تتواصل منذ أربعة أو خمسة أعوام: ليست لدينا طاقة".

وأكمل: "لذا خسرت الكثير من المراكز عند الانطلاقة. بدأنا السباق ونحن نعلم ذلك، لكنّني أمضيت 16 لفّة وأنا أنافس أليكس إسبارغارو وكال كراتشلو وكان تجاوزهما مستحيلًا".

وأضاف: "المكان الوحيد الذي كان بوسعي التجاوز فيه هو المنعطف الخامس. كانت تجاوزات جنونيّة وجازفت بالسقوط".

وأردف: "لكن عندما كنت وحيدًا فقد كنت أسجّل أزمنة جيّدة. عندما تعلق خلف الآخرين فلا يُمكنك التجاوز وأنت على متن درّاجة ياماها، تلك هي المشكلة".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني كنت أعاني طوال عطلة نهاية الأسبوع على صعيد الميلان ومستويات التماسك، ربّما أفرطت في اختبار الكثير من الأشياء وضللت طريقي نهاية هذا الأسبوع".

واختتم قائلًا: "وصلنا إلى حصّة التحمية بإعدادات مختلفة جدًا ولم أعلم ما عليّ اختياره. لذا عندما لا تقعوم بالعمل المناسب فهذه هي النتيجة التي تحظى بها".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة كتالونيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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