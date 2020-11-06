موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
18 ساعات
:
15 دقيقة
:
14 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات

المشاركات
التعليقات
فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات

تلقت حظوظ مافيريك فينياليس بالمنافسة على لقب هذا الموسم ضربة موجعة، حيث سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى في الموتو جي بي، وذلك بعدما تعيّن على تجاوز رصيده من المحركات.

اعترف فنياليس يوم أمس الخميس أنّه اضطرّ إلى تحديد أمياله في التجارب الحرة في أراغون إثر مخواف على عُمر المحرك، وقام بذات الأمر نهاية هذا الأسبوع في فالنسيا.

وقد تمّ سحب محرّك من مجموعة الإسباني من خمس محركات للموسم وذلك بعد جائزة إسبانيا الكبرى بسبب مخاوف متعلقة بالموثوقيّة، وبعد عُطل تعرض له زميله فالنتينو روسي في سباق خيريز الأوّل.

وقد استخدم فينياليس المحركات المتاحة له لهذا الموسم بحلول جائزة الأندلس الكبرى، ومنذ جزلة سان مارينو، اقتصر استخدامه على النسختين الرابعة والخامسة فقط.

اقرأ أيضاً:

ومع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، أكّدت ياماها أنّ فينياليس - الذي يتأخّر بـ 19 نقطة فقط عن صدارة البطولة قُبيل سباق نهاية هذا الأسبوع - سيتعيّن عليه الانطلاق من خط الحظائر في سباق الأحد لحصوله على محرّك سادس.

وقد صرّح ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها في هذا الشأن قائلًا: "كنا ننتظر العقوبة (حول المحرك) من أجل اتّخاذ قرار (فيما يخص محرك فينياليس السادس)، لكنّنا الآن مضطرون إلى استخدامه. ولذلك سينطلق من خط الحظائر يوم الأحد".

اقرأ أيضاً:

الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021

المقال السابق

الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021

المقال التالي

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى

"فيا" تحظر استخدام حيل الكاميرات ثلاثيّة الأبعاد لنسخ السيارات الأخرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تحظر استخدام حيل الكاميرات ثلاثيّة الأبعاد لنسخ السيارات الأخرى

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب

مشاركة روسي في جائزة أوروبا الكبرى مرهونة بفحص كورونا سلبي آخر في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مشاركة روسي في جائزة أوروبا الكبرى مرهونة بفحص كورونا سلبي آخر في فالنسيا

كاري: انسحاب هوندا من الفورمولا واحد قرار اقتصاديّ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كاري: انسحاب هوندا من الفورمولا واحد قرار اقتصاديّ

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

أحدث الأخبار

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات

الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

2
موتو جي بي

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى

27د
3
فورمولا 1

"فيا" تحظر استخدام حيل الكاميرات ثلاثيّة الأبعاد لنسخ السيارات الأخرى

4
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

46د
5
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب

أحدث الأخبار

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى
موتو جي بي

روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات
موتو جي بي

فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات

الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021
موتو جي بي

الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا وكوارتارارو في آخر الترتيب

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.