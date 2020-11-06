فينياليس سينطلق من خط الحظائر في جائزة أوروبا الكبرى إثر تجاوزه حد المحركات

اعترف فنياليس يوم أمس الخميس أنّه اضطرّ إلى تحديد أمياله في التجارب الحرة في أراغون إثر مخواف على عُمر المحرك، وقام بذات الأمر نهاية هذا الأسبوع في فالنسيا.

وقد تمّ سحب محرّك من مجموعة الإسباني من خمس محركات للموسم وذلك بعد جائزة إسبانيا الكبرى بسبب مخاوف متعلقة بالموثوقيّة، وبعد عُطل تعرض له زميله فالنتينو روسي في سباق خيريز الأوّل.

وقد استخدم فينياليس المحركات المتاحة له لهذا الموسم بحلول جائزة الأندلس الكبرى، ومنذ جزلة سان مارينو، اقتصر استخدامه على النسختين الرابعة والخامسة فقط.

ومع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، أكّدت ياماها أنّ فينياليس - الذي يتأخّر بـ 19 نقطة فقط عن صدارة البطولة قُبيل سباق نهاية هذا الأسبوع - سيتعيّن عليه الانطلاق من خط الحظائر في سباق الأحد لحصوله على محرّك سادس.

وقد صرّح ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها في هذا الشأن قائلًا: "كنا ننتظر العقوبة (حول المحرك) من أجل اتّخاذ قرار (فيما يخص محرك فينياليس السادس)، لكنّنا الآن مضطرون إلى استخدامه. ولذلك سينطلق من خط الحظائر يوم الأحد".