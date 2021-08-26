فينياليس سيقود درّاجة أبريليا للمرّة الأولى في تجارب ميزانو

تمّ تعليق مشاركة فينياليس من قبل فريقه ياماها على إثر جائزة ستيريا الكبرى بعد أن اكتشف الصانع الياباني تعمّد الإسباني تدمير محرّك درّاجته.

وأعلنت ياماها الأسبوع الماضي عن فكّ ارتباطها بفينياليس بشكلٍ فوري، وذلك بعد أن توصّل الأخير بالفعل إلى اتّفاق مع أبريليا بعقدٍ لعامٍ واحدٍ لمجاورة أليكس إسبارغارو العام المقبل.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي عن تحرّك أبريليا لمحاولة وضع فينياليس على درّاجتها في أقرب وقتٍ ممكن في 2021، حيث شعرت بأنّ بوسعها إشراكه في تجارب ميزانو في تجارب نهاية الشهر الجاري.

وأكّد الصانع الإيطالي ذلك بالفعل، حيث سيقود فينياليس درّاجة "آر.اس-جي.بي" في 31 أغسطس و1 سبتمبر.

وقال ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي لأبريليا: "من منظور تقني فمن المذهل دائمًا الاستماع إلى انطباعات الدرّاج الذي يختبر درّاجتك لأوّل مرّة".

وأضاف: "خاصة مع بطل مثل مافيريك الذي نُسرّ بالترحيب به في عائلة أبريليا ريسينغ".

وأردف: "بعد العمل الرائع الذي قمنا به على الحلبة من خلال قسم التسابق على مدار العامين الماضيين، نضيف قطعة جديدة ضمن درب نموّنا الذي نمرّ به بنتائج مشجّعة. من الواضح أنّ المقاربة الأولى تشمل مرحلة تأقلم تطبيقيّة، على صعيد الشعور بالراحة على الدرّاجة والإعدادات، وهو ما نعلم أنّه يختلف مع كلّ درّاج".

وأكمل: "لكنّني متأكّدٌ من أنّ موهبة وسرعة مافيريك ستظهر مباشرة ولا يسعني الانتظار لبدء العمل معًا".

وستعمل هذه التجارب كمقياس لرؤية جهوزيّة فينياليس للتسابق في أقرب وقتٍ ممكن، حتّى بدءًا من جائزة أراغون الكبرى في 12 سبتكبر، حيث تليها جائزة سان مارينو الكبرى في الأسبوع التالي.

ولا يزال من غير الواضح ما سيكون عليه تأثير التعاقد مع فينياليس لموسم 2022 وهذه التجارب على صعيد علاقة أندريا دوفيزيوزو بأبريليا في المستقبل.

إذ وقّع الفائز بـ 15 سباقًا في الموتو جي بي مع أبريليا لخوض برنامج تجارب في وقتٍ سابقٍ من هذا الموسم كجزء من محاولة للعودة إلى التسابق بشكلٍ كامل في العام المقبل، لكنّ التعاقد مع فينياليس أغلب الباب أمامه في أبريليا على صعيد مقعد التسابق.

وارتبط اسم الإيطالي منذ ذلك الحين بفريق "اس آر تي" لموسم 2022 الذي يتّجه للخضوع لعمليّة تغيير علامة على إثر مغادرة راعيه الرئيسي بيتروناس نهاية العام الجاري.

أمّا مقعد فينياليس في ياماها فسيكون من نصيب كال كراتشلو نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، لكنّ المشهد يبقى غير واضحٍ بالنسبة لبقيّة الموسم.