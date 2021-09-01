فينياليس سيبدأ مسيرته مع أبريليا في الموتو جي بي خلال جولة أراغون

أعلن الفائز بتسعة سباقات في الموتو جي بي في يونيو الماضي عن مغادرته لياماها قبل عامٍ من نهاية عقده بعد تعكّر العلاقة بينهما مع تقدّم الموسم.

واعتُقد بأنّ فينياليس سينضمّ إلى أبريليا في 2022، وتمّ الإعلان تلك الخطوة في أغسطس.

وتمّ تعليق مشاركة فينياليس مع ياماها في جائزة النمسا الكبرى على إثر تعمّده الإضرار بمحرّكه في سباق ستيريا، قبل أن تُقرّر ياماها فكّ ارتباطها به بشكلٍ فوري.

وقاد الإسباني درّاج أبريليا للمرّة الأولى ضمن تجارب خاصة أمسٍ الثلاثاء على حلبة ميزانو، وعاد لقيادتها اليوم الأربعاء على ذات الحلبة التي ستستضيف جائزة سان مارينو الكبرى.

وأكّدت أبريليا الآن أنّ فينياليس سيُكمل معها موسم 2021 قبل مواصلته لموسم 2022 بأكمله خلفًا للورينزو سافادوري، الذي سيتسابق ببطاقة دعوة في بقيّة هذا العام قبل أن يعود لدوره كدرّاج تجارب الموسم المقبل.

وقال ماسيمو ريفول المدير التنفيذي لأبريليا: "نحن فخورون للغاية لقدرتنا على إعلان خططنا للموسم الحالي و2022 بهدف تحسين مساهمة درّاجينا الثلاث إلى أقصى مستوى".

وأضاف: "إلى جانب درّاجنا المؤكّد أليكس إسبارغارو، فإنّه من دواعي سرورنا أن نرحّب برياضي موهوب كمافيريك في فريق أبريليا ريسينغ الذي أظهر شعورًا رائعًا مع الفريق والدرّاجة مباشرة وأنا واثقٌ من أنّه سيكون قادرًا على تقديم أفضل أداء له منذ جائزة أراغون الكبرى".