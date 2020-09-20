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موتو جي بي / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس سعيدٌ بتحقيقه لقفزة نوعيّة في سباق ميزانو الثاني

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فينياليس سعيدٌ بتحقيقه لقفزة نوعيّة في سباق ميزانو الثاني
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قال مافيريك فينياليس أنّه "سعيدٌ بالمعاناة" يوم الجمعة ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي كون ذلك ساعده على تغيير مقاربته قبيل تحقيقه للفوز في سباق الأحد.

بعد تراجعه بشكلٍ لافت إثر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، لم يُحقّق فينياليس أيّ تقدّم في يوم الجمعة في السباق الثاني في ميزانو.

نتيجة لذلك نقل الإسباني تركيزه للعمل على تحسين شعوره بمقدّمة درّاجة ياماها في السباق.

وبانطلاقه من المركز الأوّل، تواجد الإسباني في مركزٍ ثانٍ مريح خلف فرانشيسكو بانيايا الذي تجاوزه في اللفّة السادسة، لكنّ الأخير سقط لاحقًا ما سمح لفينياليس بتحقيق فوزه الأوّل في 2020.

وقال فينياليس: "كان شعوري سيّئًا جدًا يوم الجمعة بصدق. لكن بشكلٍ ما منحنا ذلك فرصة التحسّن ونقلنا ذلك إلى الحقيقة عندما تكون الدرّاجة بضبط السباق".

وأكمل: "كنت سعيدًا بالمعاناة يوم الجمعة كوننا تحسّنا كثيرًا يوم السبت ويوم الأحد، أنا سعيدٌ بالعمل الذي قام به الفريق".

وأردف: "نحتاج للحفاظ على هدوئنا وإدراك حاجتنا للمزيد من التحسّن في كلّ سباق. لكنّني سعيدٌ بالعودة إلى القمّة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الجوانب التي حقّق فيها الفريق تحسّنًا، أجاب فينياليس: "غيّرنا الكثير على صعيد التوازن وشعرت بأنّني أفضل بكثير على صعيد الكبح".

وأكمل: "كان بوسعي استغلال كامل إمكانيّات الدرّاجة في الكبح وعبور المنعطفات. زاد ذلك من ثقتي في المقدّمة".

ويشعر فينياليس بأنّ سباقه الثاني في ميزانو أثبت للمشكّكين فيه أنّ وتيرته الحقيقيّة اُغفلت بسبب مشاكل الدرّاجة.

وقال: "ذلك جيّدٌ، خاصة أنّ الكثيرين شكّكوا في كثيرًا أيّام الأحد. يعتقد أغلبهم بأنّ ذلك بسبب عقليّتي، لكنّها هي ذاتها مثل جميع عطل نهاية الأسبوع الأخرى".

وأردف: "لديّ عقليّة تسعى وراء الفوز، لم أعثر على الثقة في الدرّاجة من أجل الضغط منذ البداية".

وأكمل: "لا أفكّر كثيرًا في البطولة، أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول الاستمتاع على الدرّاجة ودفعها إلى الحدود القصوى".

واختتم بالقول: "نحتاج لتجهيز الدرّاجة بشكلٍ جيّد للعام المقبل ونحن نتعلّم شيئًا ما في كلّ سباق هذا العام، كونه من المهمّ أن نكون منتبهين ونتعلّم للسباقات المقبلة".

موتو جي بي: فينياليس يثأر لخسارة الأسبوع الماضي ويُحقّق الفوز في السباق الثاني في ميزانو

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موتو جي بي: فينياليس يثأر لخسارة الأسبوع الماضي ويُحقّق الفوز في السباق الثاني في ميزانو
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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فينياليس سعيدٌ بتحقيقه لقفزة نوعيّة في سباق ميزانو الثاني

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فينياليس سعيدٌ بتحقيقه لقفزة نوعيّة في سباق ميزانو الثاني
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