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فينياليس: جهاز تغيير ارتفاع الدراجة الجديد "بالغ الأهمية" بالنسبة لي

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فينياليس: جهاز تغيير ارتفاع الدراجة الجديد "بالغ الأهمية" بالنسبة لي
25-04-2020

قال مافيريك فينياليس أنّ وصول جهاز تغيير ارتفاع الدرّاجة لمقاتلة ياماها في الموتو جي بي لموسم 2020 يمثّل أمرًا "بالغ الأهمية" بالنسبة له، حيث يسعى الإسباني لتحسين انطلاقاته في السباقات، والتي لطالما شكّلت نقطة ضعفه الأساسية في المواسم الأخيرة.

أحيانًا ما عانى فينياليس الموسم الماضي في محاولته لتعويض المراكز في اللفّة الافتتاحية، حيث تمكّن من ذلك فقط في خمس مناسبات من أصل 19 سباقًا، ليخسر ما مجموعه 29 مركزًا بالمقارنة مع مراكزه على شبكة الانطلاق.

وقد ساعد فوزاه في أسين وسيبانغ على تأمين فينياليس للمركز الثالث في ترتيب الدرّاجين، ليكون أفضل درّاجي الصانع الياباني، لكن الإسباني واجه أوقاتًا كانت فيها وتيرته القوية في النصف الثاني من السباق غير كافية لتعويض انطلاقته السيئة.

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وقد سارت ياماها على خطى دوكاتي عبر إضافة جهاز لتغيير ارتفاع درّاجتها - والذي يحفض مستوى القسم الخلفي للدرّاجة ما يسمح بانطلاقة أسرع - ام1 لموسم 2020، حيث اختبر فينياليس النظام الجديد خلال تجارب فبراير الشتوية في سيبانغ وقطر.

"أعتقد بأنّنا تحسنا كثيرًا بسبب ذلك، كما أن ذلك الجهاز يمنحني الثقة أنّ بوسعنا القيام بانطلاقات جيّدة، لذا فإنّه تطوير بالغ الأهمية" قال فينياليس.

وأضاف: "حظيت بوتيرة جيّدة للغاية في بعض سباقات العام الماضي، لكن لم يكن بوسعي التجاوز، لذلك كان من المستحيل القيام بأكثر من ذلك. لذلك عملنا بجد من أجل تحسين الانطلاقة واللفّات القليلة الأولى".

وتابع: "من الواضح أنّ هيكلنا جيّد للغاية: من السهل القيادة ومحاولة الوصول للحدود القُصوى، لكننا عانينا من بعض نقاط الضعف للعمل عليها، إذ أعتقد بأنّ ياماها استجابت بالطريقة الصحيحة".

وقال فينياليس أنّه يشعر بالرضا كذلك مع خصائص 2020 من درّاجة ياماها والزيادة في الطاقة التي شهدتها، الأمر الذي يشعر بأنّه سيساعده سيتقدم في الترتيب خلال السباقات.

"خلال التجارب الشتوية هذا العام حاولت الدخول في سحب العديد من الدرّاجات أمامي، هوندا ودوكاتي، إذ يتعيّن على القول بأنّ بوسعنا الآن البقاء في ذلك الموقع" قال فينياليس.

وأكمل: "هذا مهم بكل تأكيد لمحاولة التجهيز لتجاوز جيّد".

من جانبه، اعترف ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها أنّ افتقار درّاجة ام1 للطاقة كانت مسؤولة أحيانًا عن معاناة فينياليس وآخرين في بداية السباقات.

لكنّه قال بأنّ وصول جهاز تغيير ارتفاع الدرّاجة يملك إمكانية صنع إختلاف في حظوظ الصانع الياباني.

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"المشكلة لم تكن متعلقة كثيرًا بالدرّاجين الذين لم يقدموا أداءً جيّدًا على الانطلاقة" قال ميريغالي.

وأردف: "افتقرت الدرّاجة للطاقة مع كامل الضغط على دواسة الوقود، ولا سيما على حلبات يكون عليها مئات الأمتار بين خط الانطلاقة والمنعطف الأوّل، حيث كنا نعاني كثيرًا".

واعترف ميريغالي بأنّ ياماها ربما تضطرّ في نهاية المطاف لنسخ غريمتها الإيطالية إذا ما أثبت النظام أنه يمنح أفضلية تنافسية.

فقال في ختام حديثه: "إنّه أمر قد يمنحك أفضلية. في الوقت الحالي فإنّ جهازنا مصمم ليُستخدم فقط في بداية السباقات، لكن وإذا ما أدركنا أنه سيكون ضروري كذلك لتحقيق أفضلية، فسنقوم بكل ما في وسعنا لتطبيقه".

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