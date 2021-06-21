فينياليس: تعاطي ياماها مع مشاكلي في "الموتو جي بي" بدأ يعطي انطباعًا "بعدم الاحترام"

تأهّل الإسباني في المركز قبل الأخير على حلبة ساكسينرينغ قبل أن يكمل السباق في المركز الـ 19 - كآخر المصنفين - بفارق 24.715 ثانية عن الصدارة.

وتأتي تلك النتيجة بعد سلسلة من الجولات الصعبة لفينياليس منذ فوزه بجائزة قطر الكبرى في بداية الموسم، حيث لم يقترب درّاج ياماها حتى من منصة التتويج منذ ذلك الحين.

وفي محاولة لقلب حظوظه، عمل فينياليس مع رئيس طاقم جديد تمثّل في سيلفانو غالبوسيرا الذراع الأيمن السابق لفالنتينو روسي منذ جولة برشلونة.

وعلى النقيض الكامل من فينياليس، فقد تمكن زمليه بالفريق فابيو كوارتارارو - الذي يتصدر ترتيب البطولة بفارق 22 نقطة بعد حلوله ثالثًا في ألمانيا - من تسجيل ثالث منصة تتويج له هذا العام بعد ثلاثة انتصارات.

وكان فينياليس في حيرة لتفسير مشاكله في ألمانيا، مُصرّحًا بأن لا أحد في ياماها مدّه بأية إجابات حول مشاكل التماسك الخلفي على الدراجة.

وضمن حديث غاضب، انتقد فينياليس فريقه ياماها بقوة، ولا سيّما الطريقة التي يشعر بأن الفريق بات يستجيب بها لمشاكله، قائلًا: "على كل درّاج أن يكون له إعداداته الخاصة".

"ليس من المعقول أن يستمر استخدام إعدادات منافسي لعامَين" قال فينياليس.

وأضاف: "كل دراج له أسلوبه، وفي كل يوم يعلمونني كيف أقود الدراجة، قم بالكبح، اترك المكابح. افتح الوقود، اغلق الوقود. عليّ أن أتحلى بالصبر، ولا أريد استخدام إعدادات فابيو كون لا أقود مثله، والوضع الحالي لا يُفلح معي".

وتابع: "أريدهم أن يجعلوا الدراجة مناسبة لي، ولا أريد استخدام إعدادات الآخرين كل يوم".

وأكمل: "لست هنا لأجمع البيانات أو أكون درّاج اختبار. بدأ ذلك يعطي انطباعًا بعدم الاحترام. مع إعدادات دراج آخر لا أعتقد أن بوسعي تحقيق الفوز".