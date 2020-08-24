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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس تجاهل نصيحة بريمبو حيال المكابح في سباق ستيريا للموتو جي بي

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فينياليس تجاهل نصيحة بريمبو حيال المكابح في سباق ستيريا للموتو جي بي

تجاهل مافيريك فينياليس نصائح شركة بريمبو مزوّدة المكابح لبطولة الموتو جي بي لاعتماد النظام الجديد لجائزة ستيريا الكبرى بعد معاناة درّاجي ياماها من عدّة مشاكل خلال جائزة النمسا الكبرى.

تسبّبت طبيعة حلبة ريد بُل رينغ عالية الكبح في معاناة عددٍ من الدرّاجين من ارتفاعٍ مفرط لدرجات حرارة مكابحهم خلال جائزة النمسا الكبرى.

وجلبت بريمبو مكوّنات جديدة لجائزة ستيريا الكبرى للتعامل مع ذلك، ونصحت جميع الفرق باستخدام النظام الجديد لتفادي أيّة مشاكل في السباق الثاني على ذات الحلبة.

وعانت ياماها أكثر من غيرها على صعيد مشاكل المكابح في النمسا، حيث اُجبر فابيو كوارتارارو على تعويض ما خسره بعد أن خرج عن المسار وتراجع إلى المركز الـ 20 في السباق الأوّل.

وبالرغم من استخدام المكوّنات الجديدة فإنّ فالنتينو روسي، وكوارتارارو وفرانكو موربيديللي عانوا من بعض المشاكل نهاية الأسبوع الماضي.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فينياليس اختار عدم اتّباع نصيحة بريمبو، وبدأ بمواجهة مشاكل متقطّعة في مكابحه خلال جائزة ستيريا الكبرى، إلى أن تعطّلت مكابحه بالكامل في المنعطف الأوّل من اللفّة الـ 17 ما دفعه للقفز عن درّاجته على سرعة 220 كلم/س.

وأوضحت رسالة إلكترونيّة من بريمبو أنّها غير مسؤولة على أيّة مشاكل في حال اختار درّاجٌ أو أحد المصنّعين تجاهل نصيحتها.

ودفع عطل مكابح فينياليس بعددٍ من الدرّاجين لانتقاد قراره بعدم الانسحاب من السباق كونه علم بوجود المشكلة قبل عدّة لفّات.

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