فينياليس: تبخّر آمال تحقيق لقب الموتو جي بي "ليست المشكلة الأساسيّة"

اُجبر درّاج ياماها على الانطلاق من خطّ الحظائر بعد أن اضطرّ فريقه لتجاوز قدر المحرّكات المتاح للموسم.

وفاقم ذلك من عطلة نهاية أسبوعه الضعيفة التي شهدت إصابة 5 من أفراد طاقمه بفيروس كورونا وإجبار أربعة آخرين على الدخول في عزلٍ ذاتي.

واكتفى فينياليس بالمركز الـ 13 في السباق بعد أن استفاد من الكثير من الانسحابات أمامه، واعترف الإسباني بأنّ فرصه في تحقيق اللقب باتت شبه مستحيلة الآن مع بقاء سباقَين على نهاية الموسم.

وقال حيال ذلك: "يجب على مير ارتكاب خطأ وأحتاج للفوز بسباقٍ والحلول ثانيًا في الآخر. لذا بالتأكيد ذلك صعبٌ جدًا. لا أفكّر في ذلك أصلًا في الحقيقة".

وأضاف: "مشكلتنا ليست البطولة، بل أشياء أخرى مختلفة بالكامل. نحن بعيدون جدًا الآن على صعيد السرعة ونحتاج لاستعادة ذلك".

وعندما سُئل إن كان السباقان المقبلان مجرّد حصص تجارب لموسم 2021، أجاب الإسباني: "ليست لدينا أيّة مكوّنات جديدة في الوقت الحاضر لاختبارها خلال آخر سباقَين، لذا لا أعلم".

وأكمل: "لا أعلم ما سيحدث كونه ليست لدينا المزيد من المعلومات حول الدرّاجة الآن".

وأردف: "لذا سنرى، بالتأكيد تعمل ياماها، وتدرك وجود مشاكل وأنّنا في مأزق، لذا سيعمل الطاقم بالتأكيد".