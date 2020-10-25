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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / أخبار عاجلة

فينياليس بوسعه أن يكون "منافسًا قويًا" خلال سباق أراغون الثاني

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فينياليس بوسعه أن يكون "منافسًا قويًا" خلال سباق أراغون الثاني
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قال مافيريك فينياليس أنّه "مقتنعٌ" بأنّه سيكون منافسًا قويًا خلال جائزة ترويل الكبرى بالرغم من انطلاقه من الصفّ الثاني.

جاءت جميع انتصارات ياماها في 2020 من الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق، حيث اعترف فينياليس وفابيو كوارتارارو في وقتٍ سابقٍ من هذا الموسم بصعوبة التجاوز في ظلّ افتقار درّاجة "ام1" للطاقة.

وبالرغم من صعوبة مهمّة ياماها، يعتقد فينياليس بأنّ العمل الذي أنجزه الفريق على درّاجته يوم السبت سيمنحه فرصة للمنافسة على الفوز، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ "كلّ شيء يجب أن يحدث في اللفّة الأولى".

وقال الإسباني: "أنا مقتنعٌ بأنّه بوسعي أن أكون منافسًا قويًا لأنّني حظيت بشعورٍ جيّد عند الكبح وتماسك الدرّاجة كان رائعًا".

وأضاف: "لذا سنحاول بذل أقصى ما في وسعنا، وسنُحاول التواجد في المقدّمة، كنت قويًا في نهاية السباق الماضي، لكنّني ارتكبت بعض الأخطاء في منتصف السباق وهو ما أدّى إلى تراجعي للخلف، سنُحاول فعل العكس في هذا السباق".

وأردف: "بالتأكيد ستكون أيّ نتيجة جيّدة بالنسبة إلينا، لذا سأُحاول الضغط بأقصى مستوى".

وقال فينياليس أنّه حظي بدرّاجة "مختلفة للغاية" في التجارب الحرّة الرابعة، وهو ما سمح له بتحقيق خطوة إلى الأمام على صعيد وتيرة السباق، لكنّ الدرّاجة لم يتمّ تحسينها لوتيرة التصفيات.

أمّا بخصوص المعركة على اللقب، أصرّ فينياليس على أنّه لا يدخل السباق وهو يبحث عن فرصة لتدعيم موقعه في المنافسة على البطولة.

وقال حيال ذلك: "عقليّتي هي أنّه ليس لديّ شيء لأخسره. سأضغط بأقصى طاقة منذ المنعطف الأوّل وسأُحاول تحقيق أفضل نتيجة".

وأضاف: "بالتأكيد لا أفكّر في كوارتارارو. أركّز على نفسي وأحاول تحسين نقاط الضعف التي لدينا وتدعيم نقاط القوّة كذلك".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ترويل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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