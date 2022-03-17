فينياليس: التعليقات حول صحتي الذهنية "تجاوزت الحدود"

يملك بطل الموتو3 لموسم 2013 تسعة انتصارات في "الموتو جي بي"، لكنه خاض مسيرة غير مستقرة بشكل كبير منذ انتقاله من سوزوكي إلى صفوف ياماها في 2017.

وبالرُغم من تسجيله 8 من انتصاراته الـ 9 في الفئة العليا مع ياماها بين موسمي 2017 و2021، لكنّ فينياليس لم يقترب مطلقًا من المنافسة على اللقب، كما أن علاقته مع الصانع الياباني تدهورت بشكل درامي خلال الموسم الماضي.

إذ ولفترة كبيرة من مسيرته في ياماها، أُثير الحديث بشكل واسع حول حاجة فينياليس للعمل على الجانب الذهني من أجل معالجة مشاكله، وحتى عامه الحالي مع أبريليا، فقد رفض الإسباني في السابق العمل مع طبيب نفسي رياضي.

لكن وخلال معرض حديثه عن ذلك ضمن ردّ صريح على سؤال اليوم قُبل جائزة إندونيسيا الكبرى، شرح فينياليس لماذا لم يفكّر مطلقًا في تلك التعليقات حول صحته الذهنية.

فقال: "إنها مسألة مستمرة منذ فترة طويلة، ولا سيّما مع بعض الناس التي تضغط طوال الوقت في الحديث عن ذلك الجانب الذهني".

وأضاف: "عليّ القول بأن صحتي الذهنية رائعة، لا يمكنني تخيّل حياة أفضل من التي لديّ الآن. لذا فإن صحتي الذهنية في حالة جيّدة للغاية".

وتابع: "أنا مركّز جدًا. ولكنني أتوقع في بعض الأحيان أن أتواجد في موقع ما لم أتمكن من التواجد فيه في الأعوام السابقة للعديد من الأسباب، لذلك من الطبيعي أن أغضب أحيانًا عندما أحاول تقديم أفضل ما لديّ من دون نتيجة".

وأكمل: "لا يمكن التظاهر بأن الدراج هو مجرد روبوت، كون لديه مشاعر. جميعنا نواجه المشاكل في المنزل، ولدينا الكثير من الأمور المختلفة. ولكن ليس إلى الحد الذي تضغط به لتقول بأن لديك مشاكل ذهنية. هذا ليس صحيحًا، صحتي الذهنية رائعة".

واختتم: "لو لم تكن كذلك ما كنت لأقود دراجة موتو جي بي، قبل أي شيء. لكنّ ذلك تجاوز الحدود واستمر لفترة طويلة، كونهم (الإعلام) دومًا ما يقولون بأن مشكلتي هي في الجانب الذهني. لا أصدق ذلك، أعلم أين تكمن مشكلتي وعليّ أن أتحسن وأن أكون أفضل في كل يوم، لذلك أعمل مع طبيب نفسي وأعمل مع طبيب بدني ومع مدرب ومع المهندسين والميكانيكيين".