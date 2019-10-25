فينياليس الأسرع في التجارب الحرّة الأولى وحادث عنيف لكوارتارارو في أستراليا

كان فينياليس الدرّاج الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و39 ثانية خلال الحصّة التي امتدت لـ 45 دقيقة صباح اليوم الجمعة، حيث تربّع على جدول الأزمنة بفارق 0.147 ثانية عن أقرب منافسيه جاك ميلر على متن درّاجة براماك دوكاتي.

في هذه الأثناء، توجّب نقل كوارتارارو إلى المركز الطبي إثر الحادث العنيف الذي تعرّض له عند منعطف سيبيريا الأيسر بسبب الأجواء المتقلّبة.

وقد تناوب كلّ من ميلر، فينياليس ومارك ماركيز على الصدارة خلال النصف ساعة الأولى، لكنّ كلمة الحسم كانت لدرّاج ياماها مع توقيت بلغ دقيقة و38.975 ثانية مع ازدياد كثافة هطول الأمطار.

وقد ساهم ذلك في حفاظ فينياليس على صدارته لما تبقّى من الحصّة، على الرُغم من أنّ ميلر كان قادرًا على تحسين زمنه مسجلًا دقيقة و39.104 ثانية أمام ماركيز محتلًا المركز الثاني.

فالنتينو روسي - الذي بصدد خوض سباقه رقم 400 يوم الأحد - تواجد في المركز الرابع بفارق 0.928 ثانية عن الصدارة.

فيما حلّ دانيلو بيتروشي خامسًا كأفضل درّاجي دوكاتي المصنعيين وأمام فرانكو موربيدللي وكوارتارارو الذي كان زمنه كفيلًا بمنحه المركز السابع قبل حادثه.

وقد أكمل ثنائي "كاي تي ام" بول إسبارغارو وميغيل أوليفيرا وأندريا دوفيزيوزو ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.

وضمن حصّته الأولى على متن درّاجة هوندا، لم يسجّل يوهان زاركو نتيجة أفضل من المركز الـ 13 بفارق تجاوز الثانيتين عن فينياليس، ليتواجد بفارق مركز وحيد أمام زميله كال كراتشلو وخلف أليكس رينز بفارق طفيف.

أمّا خورخي لورينزو فكان من جديد الأبطأ بين درّاجي هوندا في المركز الـ 18 بفارق ثلاث ثوانٍ عن الصدارة.

نتيجة التجارب الحرّة الأولى: