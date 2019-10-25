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موتو جي بي / جائزة أستراليا الكبرى / تقرير التجارب

فينياليس الأسرع في التجارب الحرّة الأولى وحادث عنيف لكوارتارارو في أستراليا

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فينياليس الأسرع في التجارب الحرّة الأولى وحادث عنيف لكوارتارارو في أستراليا
25-10-2019

سجّل مافيريك فينياليس الزمن الأسرع في التجارب الافتتاحية الممطرة لجائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي"، والتي شهدت تعرّض فابيو كوارتارارو لحادث كبير على حلبة فيليب آيلاند.

كان فينياليس الدرّاج الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و39 ثانية خلال الحصّة التي امتدت لـ 45 دقيقة صباح اليوم الجمعة، حيث تربّع على جدول الأزمنة بفارق 0.147 ثانية عن أقرب منافسيه جاك ميلر على متن درّاجة براماك دوكاتي.

في هذه الأثناء، توجّب نقل كوارتارارو إلى المركز الطبي إثر الحادث العنيف الذي تعرّض له عند منعطف سيبيريا الأيسر بسبب الأجواء المتقلّبة.

وقد تناوب كلّ من ميلر، فينياليس ومارك ماركيز على الصدارة خلال النصف ساعة الأولى، لكنّ كلمة الحسم كانت لدرّاج ياماها مع توقيت بلغ دقيقة و38.975 ثانية مع ازدياد كثافة هطول الأمطار.

وقد ساهم ذلك في حفاظ فينياليس على صدارته لما تبقّى من الحصّة، على الرُغم من أنّ ميلر كان قادرًا على تحسين زمنه مسجلًا دقيقة و39.104 ثانية أمام ماركيز محتلًا المركز الثاني.

فالنتينو روسي - الذي بصدد خوض سباقه رقم 400 يوم الأحد - تواجد في المركز الرابع بفارق 0.928 ثانية عن الصدارة.

فيما حلّ دانيلو بيتروشي خامسًا كأفضل درّاجي دوكاتي المصنعيين وأمام فرانكو موربيدللي وكوارتارارو الذي كان زمنه كفيلًا بمنحه المركز السابع قبل حادثه.

وقد أكمل ثنائي "كاي تي ام" بول إسبارغارو وميغيل أوليفيرا وأندريا دوفيزيوزو ترتيب المراكز العشرة الأولى تواليًا.

وضمن حصّته الأولى على متن درّاجة هوندا، لم يسجّل يوهان زاركو نتيجة أفضل من المركز الـ 13 بفارق تجاوز الثانيتين عن فينياليس، ليتواجد بفارق مركز وحيد أمام زميله كال كراتشلو وخلف أليكس رينز بفارق طفيف.

أمّا خورخي لورينزو فكان من جديد الأبطأ بين درّاجي هوندا في المركز الـ 18 بفارق ثلاث ثوانٍ عن الصدارة.

نتيجة التجارب الحرّة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات الزمن الفارق
1 12 Spain مافيريك فينياليس 20 01:38.957  
2 43 Australia جاك ميلر 15 01:39.104 00.147
3 93 Spain مارك ماركيز 17 01:39.342 00.385
4 46 Italy فالنتينو روسي 19 01:39.885 00.928
5 9 Italy دانيلو بيتروشي 16 01:39.910 00.953
6 21 Italy فرانكو موربيديلي 23 01:40.320 01.363
7 20 France فابيو كوارتارارو 19 01:40.575 01.618
8 44 Spain بول إسبارغارو 20 01:40.587 01.630
9 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 21 01:40.675 01.718
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 18 01:40.690 01.733
11 17 Czech Republic كاريل أبراهام 17 01:40.799 01.842
12 42 Spain أليكس رينز 21 01:40.860 01.903
13 5 France يوهان زاركو 21 01:41.052 02.095
14 35 United Kingdom كال كراتشلو 16 01:41.073 02.116
15 36 Spain جوان مير 20 01:41.118 02.161
16 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 21 01:41.180 02.223
17 55 Malaysia حفيظ سيارين 21 01:41.371 02.414
18 99 Spain خورخي لورينزو 16 01:41.958 03.001
19 82 Finland ميكا كاليو 20 01:42.306 03.349
20 53 Spain تيتو راباط 21 01:43.547 04.590
21 29 Italy أندريا يانوني 13 01:43.779 04.822
22 41 Spain أليكس إسبارغارو 13 01:44.148 05.191
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